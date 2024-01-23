Согласно новым нормам законодательства, после прохождения запланированной к введению базовой военной службы (БВС) потенциальным мобилизационным ресурсом также могут стать мужчины в возрасте 18–25 лет.

В будущем мобилизация в Украине может претерпеть существенные изменения. Среди нововведений, которые могут сохраниться в новой редакции закона о мобилизации, - введение базовой военной подготовки и ее влияние на предельный мобилизационный возраст. Юрист LCF Law Group Владимир Романчук на ZN.UA рассказал, что может измениться для юношей 18 лет и старше.

Так, он отметил, что согласно предложенным нормам, после прохождения запланированной к введению базовой военной службы (БВС) потенциальным мобилизационным ресурсом также могут стать мужчины в возрасте 18–25 лет.

"В соответствии с Законом "О воинской обязанности и военной службе" эта категория считается призывниками и подлежит только призыву на срочную военную службу. А поскольку во время действия военного положения призыв на срочную военную службу не проводится, они могут присоединяться к войску только по собственному желанию. Исключение только те мужчины до 27 лет, которые имеют военно-учетную специальность", - пояснил юрист.

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В то же время Романчук пояснил, что законопроектом предусмотрена ликвидация срочной военной службы. Именно взамен ей и вводят обязательную базовую военную службу для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Но не сразу, как было в первой версии законопроекта, а с 2025 года.

Ее будут проходить в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях для получения военно-учетной специальности. После прохождения базовой службы граждане призывного возраста будут становиться на учет как военнообязанные.

"А военнообязанные в соответствии с действующими статьей 22 Закона "О мобилизации и мобилизационной подготовке" и статьей 39 Закона "О воинской обязанности и военной службе" подлежат призыву во время мобилизации. То есть в дальнейшем такие граждане могут быть мобилизованы в армию до наступления 25 лет", - отмечается в статье.

В то же время, отметил юрист, мужчины 18–25 лет могут выбирать год и период прохождения базовой военной службы до того, как им исполнится 25 лет. Такую подготовку будут проводить в высших военных учебных заведениях, военных учебных подразделениях высшего образования, учебных частях (центрах) Вооруженных сил Украины, правоохранительных органов специального назначения и Государственной специальной службы транспорта, а также в учреждениях профессионального высшего и высшего образования всех форм собственности — т.е. всех "послешкольных" учебных заведениях в частности.

Граждане Украины, которые не проходили военную службу до или во время учебы в ВУЗе, также будут проходить базовую военную службу. Следовательно, обязательность БВС распространяется не только на студентов, отмечает Романчук.

Мобилизация в Украине

Ранее спикер международного волонтерского сообщества InformNapalm, сержант Вооруженных сил Украины Михаил Макарук заявил, что оккупанты существенно увеличили численность своей армии, поэтому Украина должна мобилизовать больше людей.

А Герой Украины, воин "Азова" Лев Пашко солидарен с тем, что надо мобилизовывать с 18-ти лет, поскольку "никто не рождён для войны".

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