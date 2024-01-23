Он также рассказал о сценарии, при котором положение ВСУ в городе станет критическим.

Основной проблемой позиций ВСУ в Авдеевке является ограниченность логистики, поэтому оборонять этот город сложнее, чем Бахмут. Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

По его словам, ключевая особенность позиций, которые удерживают украинские защитники под Авдеевкой, в том, что к ним ведёт только одна логистическая артерия, а не две, как было в Бахмуте.

"Там ограничена логистика. И россияне пытаются, используя эти возможности, и дальше проводить свои наступательные, штурмовые действия. После того как они продвинулись на юге в промзоне, южнее Авдеевки, было понятно, что через некоторое время у них будет возможность продвигаться уже непосредственно в самом городе, то есть начинать городские бои. И на это надо смотреть достаточно рационально и сдержанно. Россияне не жалеют человеческий ресурс и постоянно, круглосуточно отправляют его на такие штурмы. А наша задача на сегодня — уничтожать как можно больше этого ресурса", — рассказал Коваленко.

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В то же время, отметил эксперт, угроза окружения гарнизона в Авдеевке отсутствует, хотя ситуация тяжелая.

"Основное направление, через которое будут покидать Авдеевку в случае такой необходимости, приказа, — это трасса 0542. Это именно та логистика, о которой я говорил, почему в Авдеевке более уязвимое положение, чем в Бахмуте. Это основная логистическая артерия, а даже когда Бахмут был захвачен на 80%, там оставалось две логистические артерии", — отметил эксперт.

Он также рассказал, что существует сценарий, при котором положение ВСУ в городе станет критическим.

"Это тогда, когда россияне через Водяное с юга на север захватят такие села, как Северное и Тоненькое. Если они в северном секторе захватят Степное, Бердичи, а также Семеновку. И тогда, когда трасса 0542 не просто будет находиться под огневым контролем, а будет простреливаться даже стрелковым оружием, это усложнит отход из Авдеевки. Или когда полностью будет захвачена, например, промзона Коксохима и через нее уже будет перерезана трасса 0542".

Ситуация в Авдеевке - что известно

Ранее глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что ситуация возле Авдеевки обостряется, россияне авиабомбовыми ударами полностью стирают Авдеевку с лица земли.

По данным военных аналитиков Defense Express, российская оккупационная армия вплотную приблизилась к застройке окрестностей Авдеевки и ситуация очень сложная. Отмечается, что Вооруженные Силы Украины пытаются максимально блокировать действия российских войск, однако все осложняет большое количество оккупантов вокруг города.

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