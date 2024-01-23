В течение почти двух лет западные лидеры глупо позволяли России запугать себя, говорится в обзоре.

Замечательные успехи Украины в Черном море подчеркивают, чего можно достичь, когда страны-партнеры преодолевают свою фобию эскалации боевых действий и предоставляют ВСУ достаточное количество вооружений, не вводя при этом искусственные ограничения на их применение. Как пишет американский аналитический центр Atlantic Council при НАТО, страх Запада перед российской эскалацией является "секретным оружием Путина".

"Хотя 1000-километровая линия фронта конфликта почти не сдвинулась за последние двенадцать месяцев, события в других местах указывают на то, что военный прорыв все еще может быть реалистичной возможностью, - считают аналитики. - Наиболее динамичные события войны в 2023 году происходили на Черном море. Несмотря на отсутствие собственных военных кораблей, Украине удалось заставить путинский флот отступить".

Отмечается, что этот замечательный украинский прогресс теперь может стать основой для более общей победы над Россией. Украина способна подготовить почву для возможного поражения РФ, учитывая этот опыт.

Видео дня

"Пожалуй, больше всего прогресс Украины на море подтверждает бесполезность российских угроз и полную глупость стремления Запада избежать эскалации любой ценой. Кремлевские чиновники используют угрожающие выражения, поскольку считают, что Западу не хватает решимости", - акцентировали аналитики.

Указывается, что с самого начала полномасштабного вторжения Путина западные лидеры скрывали ключевые категории вооружений, одновременно ограничивая способность Украины нанести ответный удар по России из-за опасений по поводу возможного ответа Москвы:

"В течение почти двух лет западные лидеры позволяли России запугать себя. Они лишили Украину оружия, необходимого для победы в войне, опасаясь спровоцировать Путина. Этот катастрофический подход лишь продлил военные действия и придал смелости Кремлю. Теперь должно быть до боли ясно, что ничто не может спровоцировать российскую агрессию с большей вероятностью, чем продолжающаяся слабость Запада".

Аналитики утверждают, что в 2024 году партнеры Украины должны сделать логические выводы из событий на Черном море и применить их для создания выигрышной стратегии:

"Это означает отказ от своих собственных красных линий и, наконец, предоставление Украине инструментов для завершения войны. Западный страх перед российской эскалацией является секретным оружием Путина. Давно пора его разоружить".

Оружие для Украины - актуальное

Как писал УНИАН, в начале заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-18") министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин призвал союзников не отказываться от продолжения оказания критической военной помощи для Украины.

Он подчеркнул, что встреча проводится с целью подтверждения поддержки для свободной, защищенной и суверенной Украины и обеспечения продолжения получения Украиной необходимых возможностей в зимний период и дальнейшем будущем.

Вас также могут заинтересовать новости: