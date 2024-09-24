Доброволец "Бунтарь", который мобилизовался в декабре 2023 года, поделился своим мнением о страхе ТЦК среди украинских мужчин.

Пока юристы пытаются объяснить украинцам, насколько законными являются повестки, которые были отправлены по почте, доброволец, военнослужащий Сил специальных операций Андрей "Бунтарь" Вергуленко рассказал о своих ощущениях в ходе продолжающейся мобилизации.

Воин ВСУ заявил, что его забавляет сам процесс — когда он, например, едет по родному городу Кропивницкому, где раз в месяц могут проходить "рейды" ТЦК, а на выездах из города стоят блокпосты, водители "мигают" фарами, предупреждая о наличии военкомов неподалеку.

"Водитель — взрослый мужчина, который боится мобилизации и исполнения своих обязанностей — это просто смешно. Я знаю женщин, которые воюют наравне с мужчинами. Мне непонятно, почему они сидят в окопах под обстрелами, спят с крысами, сражаются на передовых позициях и не боятся, а мужчины прячутся от ТЦК", - отметил Вергуленко в интервью "Украинской правде".

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"Бунтарь" подчеркнул, что нельзя забывать о женщинах в армии, которым в течение всего срока службы нужно доказывать, что они "могут и хотят воевать за свою страну". Он добавил, что иногда у девушек силы воли больше, чем у мужчин.

"Как можно сидеть дома, прятаться за спиной своей девушки или жены, когда сами девушки и женщины воюют, получают ранения, умирают?", - сказал доброволец.

По словам Вергуленко, он часто слышит, что полномасштабная война в Украине — это война политиков, поэтому никто не хочет "умирать за власть". Военный аргументировал, что на фронте никто не умирает за власть, там воюют исключительно по той причине, чтобы защитить свои семьи.

"Если люди не проснутся и не пойдут воевать, русские через некоторое время просто завалят нас "мясом". Кирилл Буданов сказал хорошую фразу: "С помощью дрона можно нанести потери врагу. Но пока, как в средневековье, не придёт солдат и не установит флаг — ничего не изменится", - отметил воин ССО.

И подытожил, что количество дронов, танков и F-16 не изменят ситуации, если в армии не будет людей.

Мобилизация в Украине

Ранее УНИАН сообщал про то, когда накладывается штраф за неполучение повестки. Адвокат объяснила, по какой причине это происходит и чем грозит административная ответственность в этом случае.

Кроме того, адвокат рассказала о том, кто имеет право на вручение повесток военнообязанным.она объяснила, что вручать повестки могут представители ТЦК и СП, исполнительных органов сельских, поселковых и городских советов и так далее.

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