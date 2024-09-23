По требованию представителя ТЦК можно предоставить военно-учетный документ в бумажном или в электронном виде.

Право вручать повестки имеют представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), представители районных, городских и государственных администраций.

Об этом в эфире "Украинского радио" рассказала руководитель адвокатского объединения "Vector" Татьяна Кныш. Она добавила, что такое право также имеют представители исполнительных органов сельских, поселковых и городских советов, а также представители учреждений, предприятий и организаций, где человек работает.

Кроме того, в учебных центрах есть уполномоченные на вручение повесток лица. "Именно на вручение, а не выписывание повесток военнообязанным лицам", - уточнила Кныш.

Видео дня

Относительно случаев, когда представители ТЦК останавливают человека на улице и требуют показать бумажные документы, а не данные из приложения "Резерв+", адвокат подчеркнула, что на сегодня "Резерв+" считается электронным военно-учетным документом.

"Поэтому действия представителей центра комплектования, которые требуют документы исключительно в бумажном виде, не являются правильными. Постановлением Кабмина определено, что по требованию представителя ТЦК лицо обязано предъявить военно-учетный документ или в бумажном, или в электронном виде. Законодательно урегулировано, что "Резерв+" является электронным военно-учетным документом", - сказала она.

При этом Кныш подчеркнула, что скрин из приложения "Резерв+" не подходит. Адвокат добавила, что если человек при представителе ТЦК обновляет данные через "Резерв+", и показывает, что он находится на учете; у него имеется военно-учетная специальность; возможно, имеется отсрочка; есть сведения о военно-врачебной комиссии - это свидетельствует о том, что у этого военнообязанного лица военно-учетные данные актуальны. Поэтому представители ТЦК обязаны учесть эти сведения о лице.

"Если они не принимают во внимание эти данные и пытаются доставить человека в ТЦК, это в таком случае - противоправные действия представителей центра комплектования. В таком случае есть возможность информировать органы Нацполиции о возможном нарушении прав военнообязанного лица", - подчеркнула эксперт.

Мобилизация в Украине

Ранее министр обороны Рустем Умеров отметил, что в течение последнего года показатели мобилизации в Украине увеличились втрое.

Он также отметил, что уже почти 3,5 млн украинцев получили электронный военно-учетный документ в приложении "Резерв+".

Вас также могут заинтересовать новости: