Он также снова подчеркнул, что никто не отправляет людей на фронт сразу же после мобилизации.

Ветеран войны, работник Одесского ТЦК Влад рассказал, как реагируют мужчины на мобилизацию да чего боятся. В интервью "Суспільному" он отметил, что мобилизованные рассказывают разные истории, чтобы "откосить" от армии, при этом о своих правах они осведомлены очень хорошо, а об обязанностях забывают.

"Кто-то потерял документы, у кого-то их забрали на блокпосту. Был человек, которому 33 года и он говорит: "Я не знал, что надо приходить в военкомат". Но при этом знал какие-то правила, что может перенести ВЛК, что могут быть отсрочки. Они знают, что ТЦК не может их удерживать, но при этом не знают, что должны стоять на воинском учете? Люди думают, что у них есть какие-то уникальные проблемы. Мы в ТЦК об этом слышим ежедневно", - отмечает он.

Он также подчеркнул, что никто не отправляет людей на фронт сразу же после мобилизации.

Видео дня

"Все сначала - кандидаты на мобилизацию, а не мобилизованные. Мобилизованными станете, когда пройдете все анализы и вам выдадут боевые повестки. Но до этого вас еще могут отсеять по состоянию здоровья. Если нет, вам выдадут повестки на отправку в учебный центр. Подчеркиваю - вас будут обучать. Никто сразу на фронт не повезет", - подчеркивает он.

Он также подчеркнул, что""классными штурмовиками быть не всем дано".

"Никто вас сразу штурмовать посадку не повезет. Если хорошо готовите, будете поварами, если разбираетесь в машинах, будете ковыряться в КАМАЗах", - отмечает работник ТЦК.

Мобилизация в Украине-последние новости

Ранее генерал-майор, бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун отметил, что мобилизация предполагает, что человека пошлют туда, где он нужен. Он отметил, что если человек хочет выбрать свое место в армии, то ему стоит рекрутироваться.

При этом он уточнил, что в среднем на одну должность IT-специалиста приходится 50 мест в пехоте, поэтому кто-то из айтишников попадет в пехоту.

А военнослужащий из 56 бригады Вооруженных сил Украины Сергей Гнездилов заявил, что украинцам, которых еще не мобилизовали, нужно воспользоваться имеющимся временем для подготовки к войне. Защищать Украину будут все.

Вас также могут заинтересовать новости: