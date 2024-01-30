Виктор Ягун отметил, что в среднем на одну должность IT-специалиста приходится 50 мест в пехоте.

Генерал-майор, бывший заместителя главы СБУ Виктор Ягун отметил, что мобилизация предполагает, что человека пошлют туда, где он нужен. Он отметил, что если человек хочет выбрать свое место в армии, то ему стоит рекрутироваться.

"Пехотинцев всегда не хватало любой воюющей армии. В Украине идет полномасштабная война и наступление агрессора приходится отражать на многих участках фронта. Если военнообязанный хочет выбрать другую военную работу, приближенную к своим профессиональным навыкам на гражданке, ему лучше пройти процедуру рекрутинга", - объяснил Ягун в комментарии изданию "Фокус".

По его словам, в этом случае надо выбрать подразделение и подписать с ним контракт.

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"Мобилизация предусматривает прежде всего призыв. Если человека мобилизовали и не нашли ему применения в других местах, значит идешь куда требуется", - указал эксперт.

При этом он уточнил, что в среднем на одну должность IT-специалиста приходится 50 мест в пехоте, поэтому кто-то из айтишников попадет в пехоту.

"В этом плюс рекрутинга: человек решает сам, где будет востребован. Может он хороший водитель, разбирается в двигателях. Но стрельба остается базовым умением любого военного. При масштабном наступлении врага не отсидишься в штабе и не скажешь, что не умеешь стрелять", - подытожил Ягун.

Рекрутинг в Украине - последние новости

Минобороны в ноябре 2023 года запустило проект по рекрутингу добровольцев в ряды ВСУ. В рамках иницитивы каждый человек может сам выбирать конкретное подразделение и должность в армии, где его опыт будет полезным.

4 янаря 2024 года в заместитель министра обороны Наталья Калмыкова отметила, что проект рекрутинга набирает обороты и уже получено в общей сложности более 17500 откликов - в среднем девять откликов на одну вакансию.

В свою очередь вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что специалисты разрабатывают проект для цифрового рекрутинга в ВСУ, где важным элементом станет поиск операторов дронов.

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