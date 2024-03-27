Пограничники нашли в фуре мужчин призывного возраста, которые платили дальнобойщику в зависимости от уровня комфортабельности перевозки.

В Одесской области пограничники нашли в фуре двух уклонистов, которые направлялись в Молдову в ящике для белья. Как сообщает пресс-служба Одесского пограничного отряда Южного регионального управления ГПСУ, оперативники предотвратили незаконную переправку лиц через государственную границу.

В частности, на границе с Молдовой задержаны двое мужчин призывного возраста, которые решили нелегально попасть в другое государство, спрятавшись в кабине фуры.

Для реализации задуманного путешествия мужчины отыскали перевозчика до границы, которым оказался 45-летний дальнобойщик из Николаевской области.

"Объявления об услугах такого трансфера дельцы нашли в одном из мессенджеров. Цена с одного "клиента" колебалась от 2700 до 3400 долларов США с авансовым платежом в 100 долларов. Стоимость зависела от уровня комфортабельности перевозки и конечной точки маршрута. Согласно согласованному с дальнобойщиком плану, окончательный расчет за "лакшери" путешествие за границу мужчины должны были платить уже на территории Молдовы", - рассказали в пресс-службе.

По оперативным данным, перевозчик встречался с клиентами в Одессе в заранее оговоренном месте. Сначала мужчины размещались в кабине водителя, а уже при выезде из города занимали свои места в соответствии с "приобретенными билетами": один - на верхнем спальном месте, другой - в ящике для белья.

"Обладая оперативными данными о маршруте движения грузовика с двумя нелегальными пассажирами, пограничники остановили машину для проверки, которая двигалась в сторону границы. При осмотре фуры военнослужащие сразу же обнаружили всех участников "турне". Это стало конечной точкой их путешествия", - говорится в повыдомленны.

Теперь водителю-переправщику грозит уголовная ответственность, а его пассажирам - административная.

Пограничники зафиксировали на видео, как вытаскивают из двух ниш "путешественников". "Емкости" очень узкие, непонятно, каким образом мужчины вообще туда "впихнулись". На записи слышен чей-то смех, вероятно, кто-то из пограничников не сдержался увидев условия путешествия.

Предотвращение побега уклонистов из Украины

Недавно стало известно, что молдавские пограничники будут сотрудничать с украинскими властями и помогать ловить уклонистов, которые пытаются сбежать из Украины. По словам министра внутренних дел Молдовы Адриана Эфроса, мужчины от 18 до 60 лет сейчас чаще всего нелегально пересекают государственную границу. Для таких попыток пересечения в значительной степени используется Приднестровский регион.

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