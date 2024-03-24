Пограничники рассказывают, что сейчас в Украине нет уголовной ответственности за незаконное пересечение границы, поэтому уклонисты пытаются это сделать и не один раз.

С начала полномасштабного вторжения до марта 2024 года оперативным сотрудникам Чопского пограничного отряда удалось задокументировать и разоблачить 27 каналов незаконного пересечения лиц через государственную границу Украины. Всего с начала большой войны было задержано 39 организаторов и 32 пособника в таких схемах. Начальница пресс-службы Чопского пограничного отряда Елена Трачук рассказала для "Еспресо.Захід" о том, как пограничники ловят уклонистов и какие способы выбирают мужчины для побега за границу.

По ее словам, сейчас в Украине нет уголовной ответственности за попытку незаконного пересечения границы. Тюремный приговор могут получить только переправщики, поэтому мужчины, которые не смогли пересечь государственную границу первый раз, делают это во второй или даже в третий раз.

"Переправщиками часто становятся таксисты, которые подвозят людей к границе. Недавно мы разоблачили такого. Мужчина общался с пассажирами и если замечал, что это выходцы из восточных регионов, предлагал, что подвезет к границе, покажет, куда идти, чтобы попасть в другую страну. За это брал 2500 долларов США", - отметила Трачук.

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Она добавила, что иногда переправщиками становятся несовершеннолетние, чтобы не нести уголовной ответственности за такие преступления. Также часто наблюдается издевательство над уклонистами, ведь им предлагают отправку к границе, после чего отвозят в определенный населенный пункт и говорят, что добрались до государственной границы, а сами оставляют беглецов.

"На самом деле от этой точки до границы остается как до неба пешком, и люди, не зная этого, блуждают в неизвестном им направлении", - добавила начальница пресс-службы Чопского пограничного отряда.

Опасность для уклонистов во время незаконного пересечения границы

Елена поделилась, что несмотря на курьезные и смешные ситуации, довольно часто для уклонистов обстоятельства могут завершиться трагически. Был случай, когда пограничники задержали жителей Харькова и Полтавы, которые пытались пересечь украинско-словацкую границу, но в конце концов оказались на дереве, откуда их доставали спасатели. Как оказалось, чтобы пересечь границу, мужчины решили пойти через воду, пока не поняли, что им не удастся выйти из нее самостоятельно.

"Их соединили с ГСЧС, а те уже в свою очередь проинформировали пограничников. Добраться до них оказалось еще той задачей, потому что спасатели с трудом двигались на место даже на надувной лодке. Пострадавшим дали сухую одежду, доставили их в больницу, там оказали медицинскую помощь. Насколько мне известно, с этими мужчинами и их здоровьем все нормально. Они, конечно, были привлечены к ответственности", - добавила женщина.

Не только пешими способами

Трачук отметила, чтобы пограничники смогли найти уклонистов, им в этом помогают служебные собаки, беспилотники и тепловизоры. Кроме того, иногда поднимают вертолеты. Однако государственную границу военнообязанные пытаются пересечь не только пешком. К примеру, летом 2022 года беглеца удалось обнаружить за дверью туалета поезда. Как выяснилось, правонарушитель залез в вагон, пока тот стоял на одной из железнодорожных станций.

Поддельные документы

В то же время есть еще один способ, по которому пытаются незаконно выехать уклонисты, а именно они подделывают документы. Например, в начале полномасштабной войны пограничники задержали жителя Киева с двумя детьми на пункте пропуска "Малый Березный". Во время проверки документов, мужчина утверждал, что якобы самостоятельно занимается воспитанием двух сыновей из-за смерти жены.

Он даже представил свидетельство о смерти, однако инспектор усомнилась в правдивости документа, ведь бланк свидетельства и печать не соответствовали установленному образцу. Позже оказалось, что документы все же оказались поддельными, а мужчине отказали в пересечении границы.

Разоблачение уклонистов на границе: последние новости

Известно, что военнообязанные украинцы каждый день пытаются незаконно пересечь государственную границу страны. Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко назвал самые популярные среди уклонистов маршруты.

"Что касается "зеленого" участка границы, то больше всего попыток незаконного пересечения границы мы продолжаем фиксировать в направлении границы с Молдовой и Румынией. Надо понимать, что нарушители довольно часто обращаются за помощью к преступным организованным группам, которые им обещают содействие в незаконном пересечении границы и требуют у них плату за такие услуги - средства довольно немаленькие, до 10 000 долларов", - отметил он.

Также недавно на Закарпатье пограничники разоблачили хитрого уклониста, который хотел выехать за границу с поддельными документами. Он рассказал, что по национальности является таджиком, а до приезда в Украину проживал в Таджикистане. По его словам, там он имеет двух жен, от которых у него есть трое детей.

"Впрочем, проверяя документы путника, пограничный наряд обнаружил в свидетельствах о рождении детей признаки подделки. В частности, инспекторы установили, что оригинальные данные во всех трех документах были вытравлены химическим веществом, а сверху нанесен новый текст", - рассказали в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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