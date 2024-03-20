Во время рассмотрения дела уклонист уже был готов служить в армии.

На Ивано-Франковщине суд признал виновным в уклонении от мобилизации местного жителя, который проигнорировал боевую повестку и не пришел в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Мужчина думал, что имеет отсрочку от мобилизации из-за того, что его брат уже служит в армии. Прикарпатец получил год тюремного заключения. Об этом говорится в приговоре суда, который был вынесен в марте 2024 года, передает ZAXID.NET.

В январе прошлого года житель Тлумацкого района прошел военно-врачебную комиссию, где его признали годным к военной службе. Мужчина получил боевую повестку и 28 февраля должен был прибыть в ТЦК для того, чтобы его отправили на службу, однако в этот день он не появился, поэтому в отношении уклониста было возбуждено уголовное дело.

Во время заседания суда мужчина признал свою вину и рассказал, что ухаживает за больной матерью, у которой нет инвалидности. По его словам, он считал, что освобожден от службы в армии, ведь его брат уже служит в ВСУ. Уже на момент рассмотрения дела он был готов пойти на службу в армии.

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"Прокурор в судебном заседании просил назначить мужчине 3 года тюрьмы, потому что "служба в ВСУ и защита Родины является конституционной обязанностью каждого гражданина Украины". Дело рассмотрела судья Лилия Мотрук, которая исследовала все материалы и признала Романа З. виновным в уклонении от мобилизации, назначив ему один год тюремного заключения. Приговор еще можно обжаловать", - отметили в материале.

Уклонение от мобилизации: последние новости

Как писал УНИАН, в Луцке водитель-дальнобойщик сам пришел в ТЦК, чтобы зарегистрироваться в городе, однако, когда ему вручили повестку, то он испугался и уклонился от мобилизации, за что его и судили. Однако мужчина отмечал, что повестка ему была выдана незаконно, ведь он находится на учете в ТЦК в другой области.

Также ранее в Черниговской области разоблачили депутата-уклониста, который подозревается в уклонении от мобилизации и мошенничестве.

"Депутат был мобилизован после начала российского вторжения, однако в течение 5 месяцев не появлялся в месте несения службы. Его непосредственный начальник не реагировал на отсутствие подчиненного военнослужащего и наоборот - писал в документах, что тот якобы несет службу в пограничных нарядах", - сообщили в Государственном бюро расследований.

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