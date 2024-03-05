Андрей Демченко отметил, что на этих участках чаще всего украинцы пытаются незаконно пересечь границу.

Украинцы призывного возраста ежедневно пытаются незаконно пересечь границу страны. Такие попытки фиксируются как на "зеленом" участке границы, так и в пределах пункта пропуска.

"Относительно "зеленого" участка границы здесь больше всего попыток незаконного пересечения границы мы продолжаем фиксировать по направлению границы с Молдовой и Румынией. Надо понимать, что нарушители довольно часто обращаются за помощью к преступным организованным группам, которые им обещают содействие в незаконном пересечении границы и требуют у них плату за такие услуги - средства достаточно немаленькие, до 10 000 долларов", - рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

При этом он указал, что такие "проводники" пренебрегают жизнями людей, и направляют их в труднодоступные горные или опасные места, в том числе и через реку Тыса, где сегодня обнаружили труп вероятного нарушителя границы. Таких случаев уже 21.

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На данный момент разоблачили более 380 преступных группировок, которые обещали переправку в другую страну.

Попытки незаконного пересечения границы - послдение новости

На Закарпатье спасли двух мужчин во время неудачной попытки пересечь украинско-словацкую границу, преодолев реку Латорица. Уклонисты преодолели часть реки, но сильно замерзли, поэтому сил добраться до берега уже не было.

Кроме того, в Одесской области с выстрелами задержали четырех уклонистов, которые обмотались алюминиевой фольгой, чтобы их не заметил тепловизор.

Чуть позже еще двое мужчин предприняли попытку пересечь границу вне пункиа пропуска, но не смогли преодолеть противотранспортный ров. Они залезли туда, но выбраться не смогли.

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