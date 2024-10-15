Военный считает, что несмотря на мотивацию и желание, должны быть ограничения в этом вопросе.

Средний возраст украинского солдата составляет 40-45 лет. Есть случаи, когда у человека погиб, к примеру, сын или брат, поэтому он имеет мотивацию служить, однако физически немного отстает от младших мужчин. Об этом рассказал главный сержант воинской части отдельного штурмового батальона "Арей" УДА, старший инструктор Михаил "Кот" Ковпак в интервью "УНИАН".

"То есть, он учится, но на большие дистанции бегать или поднимать большой вес не может. Это проблема, но так не всегда. Кроме того, мы считаем, что каждый человек полезен. Это боевая единица, а не единица для численности. Поэтому пусть человек будет физически не подкован, но из него может стать, к примеру, замечательный пулеметчик", - считает военный.

По его словам, сейчас в Украине могут мобилизовать мужчин до 60 лет, однако эта цифра является слишком большой.

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"Понимаю, что у кого-то есть мотивация и желание. Но, откровенно, если в какой-то бригаде такой человек понадобится, к примеру, как водитель, то у нас - штурмовой батальон, и нам нужны бойцы другой физической подготовки, в возрасте где-то до 55 лет. Думаю, что после 55 лет мобилизовать не стоит", - подчеркнул Ковпак.

Старший инструктор отметил, что с 20 лет призывать на военную службу рано, однако 25 лет является нормальным возрастом для армии.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее советник руководителя Офиса Президента Украины Сергей Лещенко заявил, что на Владимира Зеленского давят США по уменьшению мобилизационного возраста в Украине. Однако советник заверил, что президент "не продавился, и продолжает убеждать политиков из обеих партий давать оружие без изменения призывного возраста".

В то же время командир 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" полковник Игорь Оболенский считает, что в Украине нужно уменьшить мобилизационный возраст до 21 года. По его словам, не нужно говорить, что все эти молодые люди погибнут на фронте.

"Нет тотальной смерти, мы эффективны. Очень много ребят воюют и возвращаются. У меня есть солдаты и сержанты, которые уже три-четыре раза были ранены, но они снова возвращаются в строй. Это показывает, какие у нас патриотические люди, которые хотят воевать дальше за государство, потому что у них есть доверие к командованию, к государству, друг к другу", - отметил он.

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