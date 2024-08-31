Военное положение и общая мобилизация в Украине продлены до 9 ноября 2024 года.

В сентябре 2024 в Украине продолжится мобилизация - Верховная Рада продлила действие военного положения до 9 ноября 2024 года. Призыву в армию подлежат мужчины от 18 до 60 лет, у которых нет противопоказаний по здоровью для военной службы и права на отсрочку от мобилизации. Рассказываем подробнее, кого будут призывать в сентябре.

Мобилизация с 1 сентября 2024 - кого будут призывать

С 1 сентября 2024 призыву на военную службу, как и раньше, подлежат несколько категорий военнообязанных украинцев.

Кого могут мобилизовать:

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военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые признаны пригодными по состоянию здоровья к военной службе и имеют военный опыт;

военнообязанных мужчин в возрасте от 25 лет (мобилизационный возраст по новому законодательству был снижен с 27 до 25 лет) и до 60 лет, которые признаны пригодными по состоянию здоровья к несению военной службы, но не имеют военного опыта;

мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые ранее имели статус "Ограниченно годен" по состоянию здоровья во время военного положения - поскольку статус " Ограниченно годен к военной службе " был упразднен, то военнообязанные должны повторно пройти ВВК (военно-врачебную комиссию) до 4 февраля 2025 года и получить заключение, согласно которому они могут быть признаны годными или непригодными к военной службе:

" был упразднен, то военнообязанные должны повторно пройти ВВК (военно-врачебную комиссию) до 4 февраля 2025 года и получить заключение, согласно которому они могут быть признаны годными или непригодными к военной службе: мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые были сняты с воинского учета, но признанные годными к службе по состоянию здоровья в условиях военного положения на основании решения ВВК.

Военнообязанные последней категории также должны до 4 февраля 2025 года пройти ВВК и получить статус "Годен" или "Непригоден".

Кого могут мобилизовать до 25 лет

Украинцы в возрасте от 18 до 25 лет считаются призывниками и не могут быть мобилизованы. Но среди них есть те, кто уже является военнообязанным, а, занчит, может быть призван в армию.

Кого могут мобилизовать в Украине до 25 лет:

военнообязанных мужчин от 18 до 25 лет, которые закончили военную кафедру, являются офицерами запаса и на данный момент не продолжают обучение в магистратуре;

военнообязанных мужчин от 18 до 25 лет, которые отслужили срочную службу в армии (за исключением последней демобилизации срочников - таких могут мобилизовать только через год);

мужчин от 18 до 25 лет, которые были приписаны к призывным участкам по старому законодательству и имели статус "Непригоден" к военной службе в мирное время или "Ограниченно годен" в военное время - новый закон о мобилизации предполагает, что им нужно будет также повторно пройти ВВК до 4 февраля 2025 года и на основании ее заключения получить статус "Годен" или "Непригоден".

Сейчас на рассмотрении в Верховной Раде находится законопроект №11379-д касательно последнего пункта - мобилизации мужчин от 18 до 25 лет, которые были призывниками со статусом "Непригоден" к военной службе в мирное время или "Ограниченно годен" в военное время, но после принятия нового закона о мобилизации (статья 23) оказались в числе военнообязанных, поэтому их могут мобилизовать (и мобилизуют). Ранее оборонный комитет ВР поддержал законопроект - его авторы настаивают на том, что нужно устранить коллизию в законе и рекомендуют парламенту найти компромисс и запретить мобилизовать бывших ограниченно годных ребят до 25 лет, а также дать возможность уволиться со службы тем, кто уже был мобилизован из этой категории.

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