В правительственном документе есть очень много противоречий, подчеркнул эксперт.

Кабмин отозвал проект закона о мобилизации, поскольку он не решит вопросов насчет мобилизационных мероприятий, а только усложнит ситуацию - "приведет к тому, что не будет поступлений в государственный бюджет, не будет и доверия к институтам власти".

Документ не отвечает тем задачам, которые должен решать, поделился мнением адвокат Роман Ухов во время интервью "Суспильному". "...Есть очень много противоречий, несоответствий Конституции Украины и нормам европейского законодательства. Есть замечания главного юридического управления Верховной Рады Украины. Указанные замечания являются очень существенными, это 48 страниц", - поделился эксперт.

По его словам, к примеру, неясно, как оспаривать действия работников территориальных центров комплектования и соцподдержки, если они будут ограничивать права военнообязанных украинцев насчет пользования деньгами.

Видео дня

"Кроме того, не понятно, каким образом можно быстро сообщить ТЦК, что вы не имеете возможности прибыть по указанной электронной повестке. Соответствующее лицо, даже имея законные полномочия туда не появляться, может получить определенные санкции, которые снимать будет очень трудно... и долго", - отметил Ухов.

Адвокат подчеркнул, что также неясным остается вопрос насчет самого вручение электронных повесток, поскольку для этого, во-первых, в реестр военнообязанных должен быть передан очень большой объем сведений.

Новый закон о мобилизации в Украине примут или нет - что сообщалось

Президент Владимир Зеленский говорил в декабре, что военные попросили о мобилизации еще до 500 тысяч граждан Украины. Кабмин в конце декабря подал в парламент законопроект, в котором было прописано усиление мобилизационных мероприятий. В частности, речь шла о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет и вручении электронных повесток.

Потом сообщалось, что в законопроекте много спорных моментов. Правительство 11 января отозвало документ из Рады. Минобороны Украины уже подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации.

Командир батальона 5-й Отдельной штурмовой бригады украинской армии Алексей Тарасенко говорил, что мобилизация в Украине 2024 должна быть улучшена, поскольку в армии не хватает молодых солдат.

Вас также могут заинтересовать новости: