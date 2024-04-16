Он подчеркнул, что если не подготовить новобранцев, то будут проблемы на всех этапах боевых задач.

Американский генерал-майор в отставке Дэвид Грандж считает, что Украине необходимо мобилизовать около полумиллиона человек, но необходимо провести для них очень основательные учения. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

"Обсуждать количество призывников - такая информация близка к такой, которую можно обнародовать ограниченно. Однако это должно быть, наверное, около 500 тысяч. Я говорю это, потому что вам необходимо призвать больше, чем вы на самом деле собираетесь привлечь одновременно, поскольку в определенный момент войска на фронте необходимо менять", - заявил он.

Грандж отметил, что США проходили через это несколько раз в истории.

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По словам американского генерала, это очень сложный процесс: в нем много политики, общественное мнение очень влияет. При этом, он подчеркнул, что очень важным является обучение мобилизованных.

"Но важно то, что когда вы привлекаете новобранцев в армию, необходимо провести очень основательные учения. Если этого не сделать и не подготовить новобранцев, вы будете иметь проблемы на всех этапах боевых задач. Поэтому это ключевое - качественная тренировочная программа и интеграция в различные подразделения: соответствующие мужчина или женщина - в соответствующее подразделение. Если они являются экспертами в коммуникациях, эксперты в искусственном интеллекте, эксперты по стрельбе, какой бы ни была их компетенция, вам необходимо адаптировать эти навыки к работе, которую необходимо выполнять в армии. Конечно, если это дастся: не каждый получит то, чего желает, но это очень важно - рационально использовать имеющиеся таланты и адаптировать их к навыкам, которые необходимы в армии", - пояснил Грандж.

Он также добавил, что заполнять пробелы плохо обученными солдатами - это грех.

"Этого нельзя делать. На это нужно время, что означает, что рекрутинг должен начаться сейчас, хотя он должен был начаться еще в прошлом году. Необходимо начинать сейчас. И надо начать интегрировать людей корректно. Это поможет им выжить. Люди, которые сейчас на фронте, примут новобранцев, поменяются с ними местами. Если вы отправите солдат в бой, которые не готовы воевать, - это преступление", - отметил генерал-майор в отставке.

Мобилизация в Украине - детали

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, планируется ли в Украине мобилизация полмиллиона человек. В частности, глава государства сказал, что "полмиллиона нам не нужно". Что касается того, сколько человек будет мобилизовано, Зеленский заявил, что "пока не готов это сказать", однако подчеркнул, что Россия на 1 июня готовит мобилизацию 300 тысяч военных.

В то же время, мнения экспертов по этому поводу разделились. Так, военный аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий уверен, что разговоры о том, что Украине больше не нужно мобилизовать полмиллиона человек - не соответствуют действительности.

"Я хочу, чтобы каждый человек, который говорит, что нам не нужно полмиллиона - чтобы он поехал в окоп и сказал это ребятам в лицо. Я не знаю, кому не надо мобилизовывать полмиллиона. Ведь нам надо, чтобы армия могла нас защитить от этого нового наступления", - сказал Дикий.

Он отметил, что в течение полномасштабной войны РФ активно пополняет мобилизационные резервы, тогда как Украина отстает от необходимых показателей.

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