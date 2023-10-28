После отказа от повестки сотрудник военкомата при свидетелях должен составить акт об отказе от получения документа, отметила эксперт.

Мобилизация 2023 в Украине продолжается. В отдельных случаях гражданин имеет право на законных основаниях отказаться брать повестку.

Без объективных причин нельзя отказываться от повестки, рассказала "РБК-Украина" юрист практики военного права Татьяна Козян. По ее словам, для отказа от документа должны быть уважительные причины, в частности, если нет подписи или печати комиссара Территориального центра комплектования и социальной поддержки (старое название - военкомат).

Кроме того, уважительные причины для отказа от повестки такие:

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если документ вручает лицо, которое на это не уполномочено;

если в повестке неправильно написаны личные данные того, кому ее вручают.

Эксперт отметила, что в случае наличия одной из таких причин при вручении повестки человек должен указать на них и может отказаться подписывать документ. Потом сотрудник военкомата в присутствии свидетелей должен составить акт об отказе от получения повестки.

Юрист также рассказала, что будет, если не брать повестку без наличия на то законных оснований.

"...помните, что незначительная ошибка в повестке не является уважительной причиной отказа от получения повестки или неприбытия в ТЦК и СП в понимании требований закона, и в случае неявки в указанное время наступает административная ответственность, которая предусматривает уплату штрафа, а при наличии соответствующих оснований может наступать уголовная ответственность", - предупредила Козян.

Важные новости Украины о мобилизации - что стоит знать

Мобилизация объявлена после того, как россияне рано утром 24 февраля 2022 года совершили полномасштабное вторжение в Украину. В военкоматы для уточнения данных должны явиться мужчины призывного возраста и женщины-медики.

В середине октября текущего года руководитель службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо говорил, что мобилизовать сейчас могут мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые по состоянию здоровья способны проходить службу в армии.

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