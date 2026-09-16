Китай объявил о планах создать танк с ядерным двигателем

Представление танка возможно после 2045 года.

Китай объявил о плане создать боевой танк с ядерным двигателем, вооруженный электромагнитной рельсовой пушкой, способной поражать цели на расстоянии до 450 км.

Как пишет South China Morning Post, танк могут представить после 2045 года. Китайские военные исследователи пояснили, что концепция предусматривает 60-тонную бронированную машину, оснащенную малым модульным реактором (SMR) мощностью 10 мегаватт и рельсовой пушкой мощностью 50 мегаджоулей (МДж).

В целом исследователи предложили трехэтапный план развития. В частности, до 2035 года основное внимание будет сосредоточено на интеграции электромагнитного оружия в существующие танковые платформы с использованием относительно зрелых энергетических систем. В период с 2035 по 2045 годы предлагаемая система будет развиваться в направлении оружия более высокой энергии и более плотного бортового накопления энергии, с дальностью полета 300 км и электромагнитной пушкой мощностью 20 МДж и активной электромагнитной броней мощностью 10 МДж, которая будет поддерживаться дизельной системой мощностью 2000 лошадиных сил, 5 тоннами усовершенствованного накопителя энергии, твёрдотельными батареями, сверхпроводящим накопителем и интеллектуальной микросетью.

Видео дня

Отмечается, что после 2045 года исследователи будут стремиться разработать полностью ядерный танк с рельсовой пушкой мощностью 50 МДж. Теоретически оружие могло бы развивать скорость около 3,5 км/с, что обеспечивало бы номинальную дальность стрельбы примерно 450 км.

Согласно документу, предлагаемый реактор должен иметь объем не более 2 куб. м (70,6 кубических футов), его радиационная защита должна весить не более 3 тонн, а интервал замены топлива должен составлять не менее пяти лет. Однако сложность заключается не столько в общем количестве энергии, сколько в её подаче чрезвычайно коротким импульсом.

Согласно замыслу исследователей, перед практическим внедрением предлагаемых систем потребуются дальнейшие многофизические симуляции и испытания на уровне транспортных средств. Однако возникают вопросы относительно того, будет ли такое ядерное транспортное средство практичным.

Опытный эксперт по военной технике заявил, что танк, работающий на ядерном топливе, столкнется с проблемами, выходящими далеко за рамки самого реактора.

"Реакторы деления являются относительно зрелыми и могут быть миниатюризированы, но их применение в танке по-прежнему нереалистично. Независимо от того, достаточны ли технологии и материалы, сам общий объем и вес могут привести к потере практического значения", – сказал эксперт, попросивший не называть его имени, сославшись на деликатность вопроса.

Военный эксперт также усомнился в военной ценности фактически неограниченной энергии на борту.

"Даже если бы танк достиг "неограниченной мощности", преимущество было бы ограниченным, поскольку личный состав по-прежнему нуждается в отдыхе, а боеприпасы по-прежнему требуют пополнения", – сказал он.

Китайские танки – что известно

Как сообщал УНИАН, весной Китай впервые продемонстрировал танк Type 100 (ZTZ-100) в условиях оперативной подготовки, а также обнародовал первый краткий обзор его внутреннего устройства.

Архитектура датчиков и систем защиты, заметная на танке Type 100, выделяет его в отдельную категорию по сравнению с нынешней передовой китайской моделью Type 99A. Система оснащена четырьмя диагональными радиолокаторами с фазированной антенной решеткой, расположенными вокруг башни, которые обеспечивают 360-градусный обзор для обнаружения угроз и передают данные в систему активной защиты танка – эта функция была специально разработана для обнаружения и перехвата приближающихся противотанковых ракет и ракетных снарядов до того, как они достигнут машины.

Вас также могут заинтересовать новости: