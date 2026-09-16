НБУ укрепил гривню: официальный курс валют на четверг

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,45 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 17 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,60 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,45 гривни за один евро, то есть гривна выросла на 6 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,558/44,62 грн/долл., а к евро – 51,1/51,45 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках 16 сентября вырос на 12 копеек и составлял 44,92 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,43 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне подешевел на 12 копеек и составил 51,94 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,31 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" не изменился и составлял 44,85 гривни за доллар, а курс евро также остался без изменений и составлял 51,90 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,25 гривни, а евро – по курсу 50,90 гривни за единицу иностранной валюты.

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