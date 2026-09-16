Лавров пригрозил, что война между РФ и Европой будет 'очень короткой'

В то же время он в очередной раз заверил, что Россия якобы не собирается нападать первой.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригрозил Европе, что ее война с РФ, если она начнется, будет "очень короткой". Его заявления цитируют российские СМИ.

Он в очередной раз повторил свои предыдущие заявления и заявления российского диктатора Владимира Путина о том, что Россия якобы не собирается нападать на Европу, мол, "у нас нет никакого интереса заниматься этим".

Однако, как он отметил, если Европа нападет на Россию, то "это будет уже совсем другая война".

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"Если Европа, которая ежедневно говорит о подготовке к войне против России, нападет на Российскую Федерацию, то это будет уже совсем другая война, и она будет очень короткой", – сказал российский министр.

И добавил, что надеется, что "это предостережение будет услышано в европейских столицах и в тех структурах, которые сейчас представляють из себя единую Европу".

Отношения между Европой и РФ

Как сообщал ранее УНИАН, министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что только наивные люди могут думать, что РФ остановится на Украине. Мол, если бы это было так, не было бы мобилизации 400 тысяч военнослужащих и наращивания военного потенциала. На этом фоне он призвал Европу укреплять свои обороноспособности на самом высоком уровне.

Также глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал провести "агрессивные военные учения" у Калининграда, где российских войск сейчас "практически нет". Он считает, что это необходимо для того, чтобы Путин не был уверен в том, как именно поступит Европа, "и чтобы из-за этого ему пришлось перебросить часть сил с Украины".

В ответ помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что Польша исчезнет за "два-три дня" в случае войны с Россией. Он считает, что Сикорский якобы неверно оценивает военный потенциал РФ. В то же время он повторил традиционный для российских властей тезис о том, что Москва якобы не представляет угрозы для европейских стран.

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