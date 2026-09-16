Британия поставила в серию двигатели, необходимые для дальнобойного оружия Украины

По словам специалистов, для нанесения массированных ударов по РФ крылатыми ракетами и дронами требуются недорогие малогабаритные турбореактивные двигатели.

Великобритания продвинулась в создании семейства недорогих турбореактивных двигателей, рассчитанных на массовое производство. Как отмечают аналитики Defence Express, проект реализуется в рамках партнерства британского Министерства обороны со стартапом Alloyed.

Речь идет о линейке двигателей с тягой от 30 до 2000 Н. Как сообщило британское правительство, их разрабатывают и изготавливают с применением цифровых технологий. В Лондоне подчеркивают, что создание такого собственного производственного потенциала имеет важное значение для укрепления обороноспособности страны и сдерживания потенциальных угроз.

Показательным является темп разработки. Один из двигателей – модель с тягой 1100 Н – удалось создать всего за семь месяцев. В настоящее время он уже запущен в серийное производство. Также серийно изготавливается двигатель с тягой 300 Н.

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Как отмечает Defense Express, двигателя с тягой 300 Н может быть достаточно для реактивного беспилотника со взлетной массой примерно 100–150 кг. Конкретный показатель будет зависеть от необходимой тягооснащенности аппарата.

Такие силовые установки имеют очень компактные размеры. Для сравнения: турбореактивный двигатель MTJ300 производства компании AviaNera, входящей в чешскую Czechoslovak Group, обладает аналогичной тягой. Он весит всего 2,5 кг, его длина составляет 32,2 см, а диаметр – 13,4 см.

В свою очередь, двигатель с тягой 1100 Н уже подходит для значительно более крупных летательных аппаратов – в частности, крылатых ракет со стартовой массой около 500–800 кг.

Примером служит чешский PBS TJ100 от PBS Aerospace, близкий по характеристикам к британской разработке. Именно такой двигатель используется в британской крылатой ракете Crossbow, разрабатываемой компанией MBDA. Её стартовая масса составляет 750 кг, из которых 300 кг приходится на боевую часть.

Crossbow является полноценной крылатой ракетой: ее длина составляет 5,3 метра, размах крыла – 3 метра, а заявленная дальность поражения целей достигает 800 км.

Важно, что Crossbow является частью проекта Brakestop, в рамках которого предусматривается создание для Украины недорогих крылатых ракет, пригодных для массового производства.

Ракета уже проходит испытания. MBDA планирует начать её производство в этом году сразу в крупных масштабах и с высокими темпами выпуска.

Таким образом, британская программа по созданию и освоению серийного производства компактных турбореактивных двигателей напрямую отвечает потребности в недорогих и массовых реактивных средствах поражения большой дальности. Именно такие двигатели могут стать силовыми установками для дальнобойных дронов и крылатых ракет, которые планируется передать Украине для нанесения ударов по целям на территории России.

"То есть в целом усилия Великобритании по освоению массового производства малогабаритных турбореактивных двигателей как раз направлены на то, чтобы обеспечить серийное производство реактивных дальнобойных средств поражения, которые будут передаваться Украине для нанесения ударов", – отмечают аналитики.

Украинское вооружение – последние новости

Напомним, украинский оборонно-промышленный комплекс разработал новую зенитную ракету, предназначенную для применения в составе модернизированных советских зенитных ракетных комплексов "Стрела-10", а также нового комплекса "Десна". Сообщалось, что новый боеприпас РК-2ПЗ создан на основе украинской противотанковой управляемой ракеты "Барьер". Последняя является развитием семейства ракет Р-2, разработанного конструкторским бюро "ЛУЧ".

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