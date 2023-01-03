Анна Маляр заверила, что Украина готова к любому развитию событий.

Украина готовится к различным вариантам развития событий со стороны Российской Федерации. В Министерстве обороны не могут гарантировать, что украинцев предупредят о новом масштабном наступлении оккупантов.

По словам замминистра обороны Анны Маляр, "в этой ситуации не корректно говорить о предупреждении".

"Потому что у врага так же есть, как и было несколько сценариев, и они ориентируются по ситуации. Они тоже принимают решения в последние часы и те, кто его выполняет, они не знают за день до того, как, где и какие будут выполнять решения", - заявила Маляр в эфире телемарафона.

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Она отметила, что российское командование ориентируется по ситуации и рассчитывает свои ресурсы в зависимости от динамики на фронте.

"Мы всегда открыто говорим, что сейчас на территории Беларуси происходит движение личного состава и техники. Оно происходит с февраля. Они постоянно имитируют там учения, на самом же деле мы понимаем, что это состояние готовности", - объяснила замглавы обороны.

Кроме того, Маляр напомнила, что Москва использует в войне против Украины все имеющиеся ресурсы, в том числе и Беларусь, поэтому все должны быть готовы к любому развитию событий.

Новое наступление россяин на Украину - что известно

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что "даже не сомневается, что россияне пойдут в новое наступление".

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Кремль не отказвается от своих планов оккупировать всю Украину и новая попытка может быть уже в январе-феврале.

В то же время советник Офис президента Алексей Арестович считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин не примет решение о новом масштабном наступлении на Украину.

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