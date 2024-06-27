В Украине увеличилось количество людей, которые подписывают контракт.

Мобилизация в Украине продолжается и ее темпы в последнее время значительно выросли, сообщил в эфире телемарафона спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

"Можем говорить однозначно, что сейчас возросло количество людей, которые мобилизуются. Сейчас процесс приобрел иную интенсивность, мы не можем раскрывать цифры, однако динамика положительная и это не может не радовать", - сказал Лазуткин.

Он также пояснил, что сейчас новые мобилизованные еще не оказались в армии, поскольку для этого нужно время. В частности на прохождение ВВК, получение мобилизационного распоряжения и прохождение обучения.

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"Однако процесс продолжается и мы можем рассчитывать, что эти люди помогут защищать Родину. И это очень важно, поскольку мы знаем, что на передовой очень непростая ситуация, многие военные являются истощенными, нуждаются в ротации", - добавил Лазуткин.

Кроме того, спикер Минобороны прокомментировал результаты рекрутинга в армию, который проводят отдельные бригады - по его словам, количество желающих самостоятельно пойти в армию также увеличилось.

"Украинцам присуще желание решать свою судьбу самостоятельно, желание подходить ответственно к тому, каким будет их будущее. И несмотря на то, что рекрутинг - это об определенности. Что человек знает, в каком подразделении он будет служить, где он будет применять свои знания и умения. Поэтому и бригады проводят свой рекрутинг и центр рекрутинга открываются в Украине. До конца года планируется открыть 40 центров, сейчас уже большинство открыты. Многие приходят... Количество людей, которые подписывают контракты сейчас значительно возросло", - отметил Лазуткин.

Мобилизация в Украине: что надо знать

Ранее в Верховной Раде высказались о возможности введения в Украине электронных повесток. Так, Федор Вениславский сообщил, что на сегодня в парламенте соответствующих законопроектов не зарегистрировано.

Минобразования накануне опубликовали приказ, которым ограничили право на отсрочку для мужчин, которые учатся на аспирантуре по контракту.

Тем временем украинцы продолжают активно обновлять свои данные после вступления в силу законопроекта о мобилизации. В частности, на данный момент уже 2 млн 430 тысяч украинцев сделали это, сообщил Лазуткин.

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