С момента вступления в силу законопроекта о мобилизации, более 2 млн 400 тысяч украинцев уже обновили свои данные.

Министерство обороны не поддерживает законопроект, которым предлагается увеличить срок на обновление данных военнообязанными с 60 до 150 дней, заявил в эфире телемарафона спикер Дмитрий Лазуткин.

"Ведь сейчас существуют возможности обновить эти данные в ТЦК и СП, ЦПАУ, а также в приложении "Резерв+", где это можно сделать за считанные минуты. И это приложение работает. Поэтому все военнообязанные, призывники и резервисты могут это сделать за считанные минуты. Поэтому мы не видим смысла продлевать этот срок - сейчас нужно немедленно, как можно скорее обновить военно-учетную базу, чтобы осознавать, сколько украинцев пригодны, чтобы защищать Родину", - пояснил Лазуткин.

Он также рассказал, сколько украинцев уже успели обновить данные с момента вступления в силу обновленного законопроекта о мобилизации 18 мая.

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"На сегодняшнее утро 2 млн 430 тысяч украинцев обновили свои данные, среди них 1 млн 852 тысячи в приложении "Резерв+". То есть мы видим, что украинцы предпочитают электронные возможности, приложение, которое запустили специально под этот законопроект", - добавил Лазуткин.

Мобилизация в Украине: другие важные новости

Накануне в Раде высказались о возможности введения в Украине электронных повесток. Так, Федор Вениславский сообщил, что на сегодня в парламенте соответствующих законопроектов не зарегистрировано.

Тем временем Минобразования опубликовали приказ, которым ограничили право на отсрочку для мужчин, которые учатся на аспирантуре по контракту.

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