В парламенте соответствующих законопроектов не зарегистрировано.

На сегодня в парламенте нет законопроектов, которые предусматривали бы введение электронных повесток в ходе мобилизации.

Об этом сказал член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский на брифинге, отвечая на вопрос появятся ли со временем в "Резерв+" электронные повестки.

Он напомнил, что когда в комитете рассматривался законопроект о мобилизации, то была дискуссия и по вопросу о возможности или невозможности оформления повесток через какие-то электронные средства коммуникации. "Было принято консенсуальное решение, что на данный момент этот вопрос не стоит. Благодаря тому, что этот вопрос был снят, мы получили поддержку этого законопроекта среди всех политических сил. Поэтому и позиция Министерства обороны, которая была озвучена, и позиция комитета, и Офиса президента, Верховного главнокомандующего - на данный момент электронных повесток быть не может", - сказал Вениславский.

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По его словам, такие повестки не могут введены без внесения изменений в соответствующие законы или о мобилизации, или о воинской обязанности и военной службе, или о Едином государственном реестре военнообязанных, призывников, резервистов. "Но планов вносить изменения в эти законы, которые бы предусматривали возможность оповещения или оформления повесток через какие-то электронные средства коммуникации, на данный момент нет", - сказал Вениславский.

Электронные повестки - что надо знать

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь Минобороны Екатерина Черногоренко, отвечая на вопрос о возможности введения электронных повесток в приложении "Резерв+", отметила, что согласно действующему законодательству, понятие электронной повестки не существует.

Она отметила, что в приложении "Резерв+" нет такого функционала и работа над электронными повестками в "Резерв+" сейчас не осуществляется.

Она добавила, что пока не будет принято соответствующее законодательство, функционал электронных повесток разрабатываться не будет.

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