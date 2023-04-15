Коллаборантов на оккупированных территориях хотят мобилизовать в ряды армии РФ.

Российские захватчики готовят к мобилизации работников так называемых "администраций" на временно оккупированных территориях. Там уже начали собирать списки владельцев паспортов РФ.

"Так называемые районные администрации оккупантов на временно оккупированных территориях Украины получили указание передать списки владельцев российских паспортов в местные "военкоматы". Соответствующее указание разослало Министерство обороны РФ. Его необходимо выполнить до 18 апреля", – сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что соответствующие списки оккупанты приказали подать в электронном формате. Кроме того, захватчики требуют собрать копии документов всех работников оккупационных администраций и передать их в местные "военкоматы".

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Мобилизация на оккупированных территориях Украины

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что оккупанты уже могут раздавать повестки жителям временно оккупированных территорий Украины. В зоне риска те, кто получил российский паспорт.

О вероятности мобилизации студентов в ряды оккупационной армии сообщает городской совет временно оккупированного Мариуполя Донецкой области. Россияне обязали преподавателей мариупольских вузов известить студентов о необходимости встать на воинский учет.

В то же время на оккупированной территории Донецкой области создали уже 23 "военкомата" для объявления новой волны мобилизации.

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