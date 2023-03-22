Чтобы мотивировать потенциальных призывников, оккупанты обещают передавать им принудительно отчужденное жилье украинцев, которые эвакуировались с временно захваченной Россией территории.

Во временно оккупированной Луганской области российские захватчики планируют мобилизовать для военных учений всех местных мужчин призывного возраста.

Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, на временно оккупированной территории Украины российские оккупанты продолжают принудительные мобилизационные мероприятия.

"В частности, в н. п. Старобельск, Счастье, Новоайдар, Нижнетеплое, Новопсков Луганской области объявлен очередной этап масштабной военной подготовки российских оккупационных войск с проведением в нынешний весенне-летний период мобилизационных учений (тренировок). К участию в указанных мобилизационных мероприятиях российские оккупанты предполагают призвать все местное мужское население призывного возраста (прежде всего тех, которые получили гражданство РФ и так называемой ЛНР)", - отметила она.

Видео дня

При этом оккупанты для мотивирования потенциальных призывников к службе в российских оккупационных войсках обещают передавать им принудительно отчужденное жилье граждан Украины, вынужденно покинувших временно оккупированную территорию.

"В свою очередь, мужчины, осознавая перспективу попасть на фронт после прохождения военной подготовки, увольняются с работы и меняют место жительства", - рассказала Маляр.

Мобилизация в России - что известно

В сентябре 2022 года Путин объявил частичную мобилизацию в стране в ответ на провалы своей армии под Харьковом. Во время первой волны на "пушечное мясо" удалось отправить до 300 тысяч человек.

Агрессор, чтобы избежать общественного недовольства и беспорядков, мобилизует преимущественно россиян из малообеспеченных регионов РФ и представителей нацменьшинств, а также незаконно привлекает в ряды оккупантов украинцев на оккупированных территорий, угрожая физической расправой.

21 марта оккупантам запретили добровольно сдаваться в плен даже в полном окружении.

Вас также могут заинтересовать новости: