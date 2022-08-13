Но на тактическом, оперативном уровне еще будут неожиданности, бои, неприятности.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович уверен, что западные элиты уже не рассуждают о том, победит ли Украина в войне с Россией.

Как он отметил в эфире "Фейгин LIVE", это уже решенный вопрос.

"Эта война давно перестала носить экзистенциальный характер, она носит плановый характер. … Мы планово выбиваем противника, нам планово поставляют вооружение, финансовую, политическую помощь. Все идет по плану, в том числе, наложение санкций. Отказа от курса не будет ни при каких обстоятельствах. И мы планово вынесем отсюда российскую армию вперед ногами. Это решенный вопрос, оно просто занимает какое-то время, эта рутина. Конечно, на тактическом, оперативном уровне еще будут неожиданности, бои, неприятности, стратегически все давно уже решено", - сказал он.

Арестович уверен, что сегодня никто не сомневается в том, что Россия проиграет эту войну.

"Сейчас в мире дискуссия идет, по моим ощущениям, что я вижу и слышу, о том, что сделать с проигравшей Россией. Восстановление Украины, построение европейской системы безопасности и что делать дальше с падением путинского режима, проигравшей Россией. Вот что интересует западных людей, принимающий стратегические решения", - отметил он.

По мнению советника главы ОПУ, ситуация изменилась после того, как россияне не смогли достичь успехов после захвата Северодонецка и Лисичанска.

Теперь изменить ход войны России не под силам, говорит он.

"У Путина не средств запуска этой войны по другому сценарию", - считает Арестович.

Таким средством могло бы быть привлечение 60-80, а то и 100, тысяч человек кадровой армии, считает он. Но возможности найти столько кадровых военных у РФ нет. Снятие санкций также помогло бы России восстановить военную промышленность и нарастить, к примеру, количество "Калибров", но и то - в долгосрочной перспективе. Третий вариант - использование ядерного оружия, который Арестович не рассматривает как возможный.

"Даже беларуская армия, куда-то там вторгшаяся, ничего уже в этой ситуации не поменяет", - считает он.

Псевдореферендум на захваченных территориях Украины, проведенный в символическую для США дату - 11 сентября, о котором говорят оккупанты, по мнению советника главы ОПУ, только ухудшит ситуацию, ускорит введение санкций и поставки военной техники.

"Это приведет только к ускорению краха путинского режима, никаких других последствий объявление этого страшного большого СССР или частного присоединения территорий не будет", - уверен он.

По словам Арестовича, война уже "перенесена на территорию Крыма", а РФ сосредоточена на том, чтобы запугивать и врать о собственных "победах".

"А у людей складывается мнение, что эти мышиные телодвижения хоть что-нибудь значат в этой войне. А они уже ничего не значат. Это мертвому припарки, ничего не спасет путинский режим", - уверен он.

Напомним, украинский генерал-майор Дмитрий Марченко спрогнозировал, что горячая фаза развязанной Россией войны против Украины может закончиться к концу текущего года.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что развязанная Россией война против Украины не закончится в 2022 году.

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