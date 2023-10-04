Военные также уточнили, какие последствия на Херсонщине после ударов по населенным пунктам.

Украинские защитники во время выполнения боевых задач уничтожили определенную технику врага и живую силу.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга, резких изменений в состоянии, составе и характере действий войск противника, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Сейчас корабельная группировка вражеского флота развернута в количестве 11 кораблей: 9 - в Черном море и два - в Азовском. На боевом дежурстве находится один надводный ракетоноситель снаряженный 8 ракетами типа "Калибр".

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В то же время отмечается, что тактическая авиация противника продолжает атаки на морские транспортные пути, в частности с самолетов нанесен удар двумя управляемыми авиабомбами в район острова Змеиный.

"Силы обороны юга продолжают выполнение огневых задач. За минувшие сутки ликвидировано 17 оккупантов. Уничтожен танк, две пушки, две единицы автомобильной техники и три лодки оккупантов", - рассказали в пресс-службе.

Также уничтожен полевой склад боеприпасов захватчиков и самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С". Эта пушка предназначена для подавления и уничтожения средств ядерного нападения, поражения органов управления, тылов, живой силы и боевой техники противника в местах скопления и в опорных пунктах, а также для разрушения фортификационных сооружений. Враг активно применяет эти установки, когда наносит удары по мирному населению.

"В течение суток враг совершил более 100 артиллерийских обстрелов, однако на них пришлось около 590 снарядов. 16 раз обстреляны именно населенные пункты Херсон, Дудчаны, Змиевка, Веселое, Антоновка, Белозерка, Никольское. В результате обстрелов ранены 8 гражданских, повреждены 16 домов", - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что за прошедшие сутки по правобережью противник нанес три авиационных удара с применением 17 управляемых авиабомб. В результате бомбардировки населенных пунктов Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка, Антоновка многие люди пострадали, разрушены три частных дома и здание клуба, повреждены еще четыре дома и здание школы.

Ситуация на юге Украины

Напомним, за минувшие сутки оккупанты атаковали население из авиации, сто раз обстреляли правобережье, выпустив почти 700 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков и тому подобное. Бомбардировали жилые кварталы, учебные заведения, почту, церкви, аптеки. В результате вчера на Херсонщине один человек погиб, еще 16 - получили ранения.

В частности, с самолетов были нанесены удары по Антоновке, где погиб пожилой мужчина, травмированы женщины всех возрастов и еще двое мужчин.

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