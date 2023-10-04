Враг бил по правобережью почти из всех типов оружия.

За минувшие сутки противник совершил 100 обстрелов, выпустив почти 700 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БМП-2, авиации, БПЛА. Только по Херсону враг выпустил 39 снарядов. Об этом сообщает глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области, админздание, учебное заведение, почту, церкви, аптеки и территорию агропредприятия в Херсонском районе.

"Также попадание произошло в здании учебного заведения и сельского клуба в Бериславском районе, территорию парка и завода в Херсоне", - рассказал чиновник.

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Из-за российской агрессии в регионе один человек погиб, еще 16-получили ранения.

В частности, российская авиация атаковала населенные пункты Херсонщины. В результате обстрела Антоновки пострадали люди.

"В частности, смертельные ранения получил 69-летний мужчина, который на момент вражеского удара находился в гараже. Травмированы-трое женщин, 48, 28 и 65 лет, а также 63-летний мужчина. Впоследствии стало известно еще о трех раненых - двух женщинах, 71 и 77 лет, и 49-летнем мужчине", - сообщил Прокудин.

По его данным, впоследствии по две управляемые авиабомбы оккупанты сбросили на Ольговку и Одрадокаменку, еще четыре – Николаевку.

По словам главы Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко, за минувшие сутки 27 раз российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской городской территориальной общины и использовали для этого 141 снаряд. Поражения зафиксированы в Антоновке, Херсоне, Садовом и Инженерном.

"Ночью противник совершил обстрел Херсона и села Приднепровского", - рассказал он.

Именно на территории Херсонской МТГ в результате российских вражеских обстрелов погиб человек и еще 10 получили ранения различной степени тяжести.

Удар по Херсону 2 октября-что известно

Как сообщал УНИАН, утром 2 октября армия РФ нанесла удар по центру Херсона - пострадали люди, среди которых коммунальщики и полицейские. В частности, российская армия обстреляла транспортное предприятие. В результате этого обстрела ранения получили четыре человека, одному мужчине оторвало ногу. Кроме того, под огонь попало авто патрульной полиции - удар был такой силы, что пробило броню. Пострадали двое полицейских. Они госпитализированы, один из патрульных был в крайне тяжелом состоянии, впоследствии он скончался.

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