Глава оборонного ведомства Украины рассказал подробности.

Защитникам города Мариуполь Донецкой области отдан приказ сохранить свои жизни.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, передает ТСН.

"Сегодня происходят очень сложные и важные процессы, в том числе, и переговоры с помощью Красного Креста. Как следствие – это эвакуация в безумно тяжелом состоянии раненых и плюс еще раненых. Наш план - сохранить им жизнь, а потом свободу", – отметил министр.

Он сообщил, что приказ – сдержать группировки до 20 тыс. российских захватчиков и не пустить их на Запорожье, не пустить их далее на Донбасс и в том числе оттянуть силы от Киева – выполнены, потому все защитники города являются героями.

"У них сейчас новый приказ – сохранить свои жизни, они нужны Украине. Это главное", - сказал глава оборонного ведомства.

Напомним, 16 мая началась эвакуация защитников Мариуполя с заблокированного завода "Азовсталь". О спасении военных с "Азовстали" сообщил в вечернем обращении президент страны Владимир Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости: