Украине нужно современное вооружение.

Другие страны начали верить в победу Украины и поняли, что для Украины важен переход к новейшему вооружению.

Об этом в эфире информационного телемарафона заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, в конце апреля во время встречи международной консультативной группы из 40 стран на авиабазе США Рамштайн в Германии было отмечено, что для Украины сейчас самый важный тайминг, а другие страны должны быстро ей помогать.

В то же время Резников на этой встрече подчеркнул, что эти страны должны понимать, что вторым важным фактором для Украины должна быть трансформация и переход к новейшему вооружению.

"Мы не ждем от других стран помощи советским танком или снарядом, если они есть, то мы их заберем, но это не должно быть принципиальным подходом. Нам нужны системы залпового огня..., танки, самолеты и все, что сегодня будет эффективно и успешно в том, чтобы не только останавливать врага, но и выбросить его за пределы наших границ. Причем по всей линии международно признанных границ Украины", - отметил министр.

Он подчеркнул, что другие страны начали верить в победу Украины.

"Второй очень важный аспект - они уже начали укреплять свой восточный фланг... - в Польше, Словакии, Чехии и т.д. проходят или учения, или контингент увеличивается...",- добавил глава Минобороны.

По словам Резникова, он напомнил другим странам, что Россия не исчезнет даже после поражения, а накопит силы, чтобы отомстить, поэтому надо быть готовым всему цивилизованному миру.

"А это значит, что вы должны из нас сделать этот мощный восточный фронт и тогда вам будет спокойно спаться", - отметил он.

Помочь ВСУ можно перейдя по данной ссылке.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

На специальном счете, который Национальный банк Украины открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, по состоянию на 18 марта оставалось около 26 млн грн.

По состоянию на 22 марта 2022 года остаток средств на спецсчете для поддержки Вооруженных сил Украины, составлял почти 51 млн грн.

По состоянию на 31 марта остаток средств на спецсчете составлял около 536 млн грн.

По состоянию на 13 апреля остаток средств на спецсчете для поддержки Вооруженных сил Украины, составлял около 3 млн грн.

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