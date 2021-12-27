По словам Шойгу, оккупация полуострова сохранила там мир, иначе в Крыму "никому бы мало не показалось".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждает, если бы Россия не оккупировала украинский Крым, туда бы приехали "экстремисты и наемники из западных стран".

Свое безумное заявление он озвучил в интервью "Аргументам и фактам".

По словам чиновника, РФ, незаконно захватив полуостров, "сохранила мир", а если бы он остался под контролем Украины, "никому бы мало не показалось".

Он также коснулся темы агрессии РФ на Донбассе, обвинив в происходящем там Украину.

"Там [в Крыму] был бы такой очаг, что не потушили бы всем миром. Мы до сих пор видим последствия попыток этих нелюдей вместе с украинскими войсками навести свои порядки в Донецкой и Луганской областях", - заявил соратник Путина.

Оккупация Крыма Россией: справка УНИАН