Министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждает, если бы Россия не оккупировала украинский Крым, туда бы приехали "экстремисты и наемники из западных стран".
Свое безумное заявление он озвучил в интервью "Аргументам и фактам".
По словам чиновника, РФ, незаконно захватив полуостров, "сохранила мир", а если бы он остался под контролем Украины, "никому бы мало не показалось".
Он также коснулся темы агрессии РФ на Донбассе, обвинив в происходящем там Украину.
"Там [в Крыму] был бы такой очаг, что не потушили бы всем миром. Мы до сих пор видим последствия попыток этих нелюдей вместе с украинскими войсками навести свои порядки в Донецкой и Луганской областях", - заявил соратник Путина.
Оккупация Крыма Россией: справка УНИАН
- Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.
- 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
- Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.
- Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.