Погибли женщины, которые работали там.

Вечером во вторник, 28 января, российские захватнические войска нанесли ракетный удар по Николаеву. Согласно последним данным, погибли два человека.

В 20:36 мэр города Александр Сенкевич написал в своем Telegram-канале о попадании по одному из частных предприятий. Незадолго до этого Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики для Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Позже начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил в Telegram, что в результате российского ракетного удара по Николаеву погибли две работницы предприятия:

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"Россия - страна террористов".

Обстрелы Украины

Российская Федерация ежедневно атакует Украину с помощью разнообразного оружия. Прошлой ночью большое количество областей отбивалось от очередного "налета" ударных дронов типа "шахед".

Известно о "прилете" и серьезном пожаре в Харькове. Кроме того, утром Россия запустила дроны и ракету по Одесской области, есть пострадавшие и разрушения.

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