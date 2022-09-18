Габриэлюс Ландсбергис заявил, что танки говорят громче, чем слова.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отмечает, что исключительно слова осуждения не прекратят геноцид российской армии, Украина нуждается немедленно танков.

Об этом глава МИД Литвы сообщил в микроблоге Twitter.

"Слова не смогли предотвратить массовые захоронения. Только осуждение не прекратит этот геноцид. Танки говорят громче, чем слова. Вооружайте Украину сейчас - значит именно сейчас", - подчеркнул Ландсбергис.

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Как сообщал УНИАН, 14 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Харьковщина почти вся освобождена от российских захватчиков, в оккупации более пяти месяцев жили около 150 тысяч украинцев.

16 сентября глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 10 застенков.

Также вблизи города Изюм, находившегося в оккупации, обнаружено ориентировочно 445 захоронений гражданских людей.

По данным уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко, в Изюмском районе обнаружили пять кладбищ, где похоронены погибшие в результате российской агрессии гражданские и военные.

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