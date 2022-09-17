Глава государства заявляет, что передача Германией танков в Украину свидетельствовало бы о том, что это вооружение борется на стороне правды и против российского фашизма.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает решения США по поставке танки в Украину, потому что это могло бы повлиять на Германию тоже начать поставлять современные танки в Украину.

Об этом глава государства сказал в интервью Reuters, видео общения обнародовано на странице президента в социальной сети Facebook.

Президент сказал, что существует много разных причин, как официальных, так и не очень официальных, почему Германия не предоставляет Украине танки Leopard.

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По словам президента, в Германии говорят, что не совсем понимают нахождение немецкой бронированной техники на территории Украины.

"То есть, у них есть такой психологический забор относительно этой техники. Но, мне кажется, что это какая - то их внутренняя проблема", - сказал президент.

Он убежден, что пребывание современной немецкой техники на территории Украины свидетельствовало бы, что эта техника борется за правду и против русского фашизма. "Как раз она именно это символизирует. Борьбу современной Германии против русского фашизма. И я не считаю, что они сейчас имеют какую - то аналогию с тем, что было во Второй мировой войне", - сказал Зеленский.

"Я считаю наоборот, что немецкая техника сегодня к нам, - это помощь. Бронированная техника важна для сохранения наших жизней", - подчеркнул Зеленский.

Также он сказал, что Украина ждет немецкие системы противовоздушной обороны Iris-T, потому что речь идет об обороне и защите украинцев.

"Не надо искать причины, когда ты хочешь помочь людям реально. Когда ты поддерживаешь жизнь на этой земле, а не наоборот. И поэтому для нас очень важна помощь немцев. Конечно, влияет и открытие поставок танков Соединенных Штатов Америки и других государств. Они бы серьезно могли бы повлиять на решение немцев. Я в этом уверен. Мы еще ожидаем решения по поставкам танков от Соединенных Штатов Америки. Я бы очень хотел, чтобы от них и других партнеров мы могли получить эту поставку", - подчеркнул Зеленский.

По его убеждению, такое решение США "подтолкнуло бы Германию вперед в решении этого вопроса".

Напомним, Зеленский готовыйпозволить экспорт российского аммиака в обмен на украинских пленных.

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