Посол назвала "хорошим знаком" встречу Меркель и Зеленского перед ее поездкой в США.

Вопрос Донбасса будет в повестке дня встречи немецкого канцлера Ангелы Меркель и американского президента Джо Байдена в Вашингтоне 15 июля.

Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью ZN,UA.

Незадолго до официального визита США Меркель пригласила в Берлин украинского президента Владимира Путина. Фельдгузен считает это "хорошим знаком".

Посол подтвердила, что стороны обсудят не только "Северный поток-2". Дипломатка считает, что таким образом немецкий канцлер хочет услышать от Киева пожелания для ее переговоров с американской администрацией.

"Донбасс, конечно, – одна из самых сложных проблем, бесспорно, они о ней будут говорить. Госпожа канцлер с первых дней была приобщена к этой проблеме, и, как мне говорили, она каждый день читает новости об Украине. Для нее это вопрос личный", – ответила Фельдгузен.

Читайте такжеРоссийские оккупанты убили украинского бойца возле ПесковВ этом же интервью Фельдгузен заявляла, что предоставление Украине ПДЧ НАТО не спасло бы ее от агрессии России, а также уточнила детали предложения Берлина для Украины в случае запуска "Северного потока-2". Кроме того, посол ответила, почему Меркель стремилась к "прямому диалогу" с Путиным.

Ранее издание Handelsblatt писало о визите канцлера Германии в Вашингтон в июле 2021 года по поводу окончательного выяснения позиции США в отношении российского газопровода.

Тогда журналисты отмечали, что Берлин может предложить Украине стать экспортером водорода. В случае, если Европа захочет достичь своих климатических целей, ей понадобится водород как энергоноситель. Идея состоит в том, чтобы переоборудовать для этого существующую сеть газопроводов.

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Автор: Яна Ставская