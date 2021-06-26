Обсуждение проводят на уровне Госдепартамента и МИД Германии.

США и Германия изучают пути укрепления энергетического сектора Украины и сдерживания агрессии России с помощью санкций в случае подписания соглашения о завершении достройки российского газопровода "Северный поток-2" в обход Украины.

Об этом пишет Bloomberg.

Соглашение, которое некоторые официальные лица планируют подготовить к визиту канцлера Ангелы Меркель в Вашингтон в июле, может означать, что государства обязуются компенсировать Украине транзитные потери после запуска «Северного потока-2». Германия также может взять на себя обязательства поддержать план по развитию восточноевропейского сотрудничества в сфере энергетики и транспорта.

Bloomberg отмечает, что возможные варианты сделки были изложены несколькими людьми, знакомыми с переговорами. Но несмотря на это, стороны ожидают протестов со стороны членов Конгресса США, потому что из уже указанных предложений были и те, которые предлагались ранее и которые не смогли сдержать Россию в прошлом.

Читайте такжеЭксперт: "Северный поток-2" - это вопрос СНБО и правительстваОбсуждение проводят на уровне Госдепартамента и МИД Германии при активном участии советника по нацбезопасности США Джейка Салливана и советника Меркель по иностранным делам и безопасности Яна Хеккера.

Ранее издание Handelsblatt писало о визите канцлера Германии в Вашингтон в июле 2021 года по поводу окончательного выяснения позиции США в отношении российского газопровода.

Тогда журналисты отмечали, что Берлин может предложить Украине стать экспортером водорода. В случае, если Европа захочет достичь своих климатических целей, ей понадобится водород как энергоноситель. Идея состоит в том, чтобы переоборудовать для этого существующую сеть газопроводов.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года наряду с уже существующим "Северным потоком-1".

США ввели против "Северного потока-2" ряд санкций и неоднократно призывали европейских союзников и частные компании прекратить работы по строительству газопровода. Вашингтон считает, что таким образом Кремль хочет сделать Европу энергозависимой и пользоваться этим с политической целью.

14 марта вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс заявил, что Европе не нужен газопровод "Северный поток-2". Несмотря на это, Германия продолжает настаивать на завершении проекта.

19 мая 2021 года в Госдепе США заявили, что не будут вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за строительство газопровода "Северный поток-2", и ее руководителя Маттиаса Варнига. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отказ от этих санкций "отвечает национальным интересам" страны.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что после запуска российского газопровода "Северный поток-2" Россия сделает все возможное, чтобы не продлевать действующий контракт о транзите голубого топлива через Украину.

Вскоре Государственный секретарь США Энтони Блинкен заметил, что решение по санкциям могут пересмотреть. А 11 июня спикер Госдепа Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты не отступили от своей первоначальной позиции относительно необходимости сдержать действия России на Балтийском море.

В отношениях с Германией Прайс назвал самым оптимальным инструмент дипломатии.

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Автор: Яна Ставская