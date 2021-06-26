Ранее Данилов обвинил Берлин и Париж, что те не поддержали предоставление ПДЧ Украине в 2008 году.

Немецкий посол в Украине Анка Фельдгузен не считает, что Россию остановило бы в 2014-м предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО в 2008 году.

Такое мнение она высказала в интервью ZN,UA.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов переложил часть ответственности за действия Кремля на Берлин и Париж, поскольку эти страны не поддержали ПДЧ Украине на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году.

Фельдгузен считает, что РФ давно планировала оккупацию украинских территорий, а Революция Достоинства только ускорила сценарий Кремля.

Читайте такжеЕС продлил экономические санкции против РФ еще на полгода - журналист"Я сказала это непосредственно господину Данилову и вам отвечаю: нет. Я была здесь в 2014 году, и я думаю, что планы аннексии Крыма были в ящиках российской власти давно. И они, увидев возможность действовать, ведь Украина была в таком слабом состоянии после Революции Достоинства, очень быстро среагировали", – ответила дипломат.

На вопрос, чувствует ли Германия вину за события 2014 года, посол ответила отрицательно: "Ведь было видно, что россияне давно к этому готовились. Был бы ПДЧ, не было ПДЧ – это тоже спекуляции. Но я лично не думаю, что наличие ПДЧ как-то остановило бы россиян".

На днях канцлер Германии Ангела Меркель вместе с Францией предложила лидерам ЕС пригласить на саммит российского президента Владимира Путина, страна которого находится под международными санкциями за военное вторжение в Украину и оккупацию Крыма.

Однако соседи Украины и ряд других стран-членов ЕС отказались от такого предложения. Меркель в ответ отметила, что ей жаль, но работа продолжается.

Учитывая это, в МИД Украины вызвали послов Германии и Франции и заявили, что украинский вопрос должен рассматриваться исключительно с участием представителей от Киева. В то же время у Зеленского считают инициативу Меркель "проявлением слабости".

Ангела Меркель выступает за достройку российского трубопровода "Северный поток-2" в обход Украины несмотря на призывы критиков не поддаваться на газ россиян. Последние считают проект очередным путем политического давления России на Запад и входом в энергетическую зависимость от Кремля.

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Автор: Яна Ставская