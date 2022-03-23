Городской голова находится на связи с областной властью.

Городской голова Мариуполя, который находится в окружении российских террористов, Вадим Бойченко находится за пределами города. Глава Мариуполя всегда на связи с властью и военными для спасения мирных жителей.

Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает пресс-служба Мариупольского городского совета.

"В Мариуполе связи нет, поэтому Бойченко пришлось находиться в другом месте. Мы поддерживаем с ним связь, и продолжаем работать над созданием зеленого коридора для вывоза людей. Эта работа невероятно сложная, и она проводится в полной коммуникации с моими запорожскими коллегами и главой города Вадимом Бойченко", - рассказал Кириленко.

Он также сообщил, что уже сегодня подпишет четкий алгоритм действий местных властей в случае возможной оккупации или других событий, которые могут ставить препятствия для функционирования органов местного самоуправления.

"Есть четкое указание, как им действовать в случае запугивания врагом, или оккупации. Они получат непосредственно от меня алгоритм что и как действовать. Я со всеми на связи. Вместе со своей командой полностью контролируем процесс. Мы отходим от публичных выступлений, потому что наша цель – результат", - добавил глава области.

Как сообщал УНИАН, российские военные практически стерли украинский Мариуполь с лица земли, но продолжают его бомбить. В частности, вчера вражеская авиация сбросила на город две сверхмощные авиабомбы, а сегодня уничтожила местный художественный музей.