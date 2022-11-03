Утро для оккупантов в Мелитополе было не хорошее.

Утром, 3 ноября, в Мелитополе были слышны взрывы, разрушена часть завода, где размещался основной штаб российских оккупантов.

Как сообщил в своем Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров, сегодня в 5 утра в южной части города было очень шумно.

"Хлопок вместо будильника для оккупантов Мелитополя. По предварительным данным разрушена часть захваченного рашистами завода "Рефма", где размещался один из основных штабов личного состава оккупантов. Считаем количество ликвидированных орков", - сообщил он.

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Ситуация в Мелитополе: что известно

Мелитополь с 26 февраля 2022 года находится под оккупацией россиян. Из города уехало более половины жителей.

Однако украинские партизаны и силы обороны делают свое дело и устраивают российским захватчикам не очень сладкая жизнь. Так, ранее сообщалось, что в городе участились взрывы. В частности, еще летом мэр города Иван Федоров сообщал об отстранении более 100 россиян партизанским движением в сотрудничестве со специальными службами.

Между тем, украинские военные регулярно бьют по местам скопления оккупантов и складах боеприпасов в Мелитополе и в других оккупированных населенных пунктах Запорожья.

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