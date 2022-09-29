Взрыв произошел рядом с промышленно-экономическим колледжем.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил о громком взрыве в жилом районе города.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Громкий взрыв в жилом районе Мелитополя, возле промышленно-экономического колледжа", - отметил мэр. Видео дня

Он добавил, что подробности происшествия уточняются.

Издание "РИА Мелитополь" пишет о подрыве автомобиля местной коллаборантки - "директора департамента образования" Елены Шапуровой. Сама предательница якобы жива.

Взрывы в Мелитополе

Как сообщал УНИАН, в разных районах оккупированного Мелитополя почти ежедневно гремят взрывы. В городе активно действует движение сопротивления.

В частности, 19 сентября прогремел взрыв на захваченном оккупантами аэродроме. Также взрывы слышали 20, 22, 23, 24 и 25 сентября.

27 сентября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что в оккупированном Мелитополе в последние дни было уничтожено более 20 захватчиков и до 10 единиц вражеского вооружения и техники.

С 26 февраля Мелитополь находится под российской оккупацией.

Война в Украине: последние новости

Продолжается контрнаступление ВСУ на востоке и юге страны. По оценкам западных экспертов, защитники намерены окружить российские войска в Лимане. Украинские бойцы активно работают над этим на запад, север и северо-восток от населенного пункта.

В течение 26 и 27 сентября ВСУ взяли под контроль несколько сел к северо-западу и северу от Лимана.

В ходе контрнаступления в первые же недели наступательной операции на северо-востоке Вооруженным силам Украины удалось деоккупировать почти все захваченные противником районы Харьковской области.

Вместе с тем враг продолжает сосредотачивать усилия над захватом Донецкой области.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Бахмутское, Одрадовка, Николаевка Вторая, Озеряновка, Первомайское, Победа, Новомихайловка, Павловка и Безымянное.

На Южнобугском направлении обстрелам подверглись районы около 25 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.

Российское командование активно пополняет разбитые подразделения недавно мобилизованными, которые, по данным Генштаба, не прошли должной подготовки.

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