Россия прибегла к новой жестокой тактике в войне против Украины.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Бомбардировка крупных городов. Чтобы были массовые жертвы среди гражданских. Чтобы напугать и вызвать панику. Чтобы стереть историческую память с улиц украинских городов. Вот ключевые проявления новой тактики войны РФ", - заявил Подоляк.
Напомним, что вечером, 1 марта, две ракеты врага попали в столичную телебашню в районе метро "Дорогожичи".
Повреждена трансформаторная подстанция, питающая электроэнергией телебашню, а также аппаратная на самой телебашне.
В результате атаки оккупантов погибли 5 человек, еще 5 получили ранения, рассказали в ГСЧС.
Кроме того, оккупанты наносят сокрушительные удары по жилым кварталам Херсона, Харькова, Мариуполя и других городов.
Важно
Накануне Минобороны и СБУ предупреждали украинцев о запланированной информационно-психологической операции россиян, в рамках которой они будут глушить связь и сеять панику из-за якобы капитуляции действующей власти. Спецслужбы призывают этому не верить.