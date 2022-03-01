Представитель ОП отметил, что РФ перешла к жестоким бомбардировкам мирных жителей.

Россия прибегла к новой жестокой тактике в войне против Украины.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Бомбардировка крупных городов. Чтобы были массовые жертвы среди гражданских. Чтобы напугать и вызвать панику. Чтобы стереть историческую память с улиц украинских городов. Вот ключевые проявления новой тактики войны РФ", - заявил Подоляк.

Напомним, что вечером, 1 марта, две ракеты врага попали в столичную телебашню в районе метро "Дорогожичи".

Повреждена трансформаторная подстанция, питающая электроэнергией телебашню, а также аппаратная на самой телебашне.

В результате атаки оккупантов погибли 5 человек, еще 5 получили ранения, рассказали в ГСЧС.

Кроме того, оккупанты наносят сокрушительные удары по жилым кварталам Херсона, Харькова, Мариуполя и других городов.

Важно

Накануне Минобороны и СБУ предупреждали украинцев о запланированной информационно-психологической операции россиян, в рамках которой они будут глушить связь и сеять панику из-за якобы капитуляции действующей власти. Спецслужбы призывают этому не верить.

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