Реально эффективными президент Украины считает лишь прямые переговоры двух глав государств.

Президент Владимир Зеленский считает, что риски прекращения мирных переговоров с Россией очень высоки.

"Риски того, что полностью закроются любые разговоры, очень высоки. Именно из-за тех последствий, которые Россия оставляет после себя, где бы они ни были, а они примерно одинаковые. Такое ощущение, что у них методичка по убийству, и они одинаково действуют на тех или иных территориях, которые мы деоккупируем и видим", - рассказал глава государства в интервью польским СМИ.

Он отметил, что сколько бы РФ ни присылала участников переговоров, окончательное решение все равно будет принимать Владимир Путин. Именно поэтому реально эффективными будут лишь прямые переговоры двух глав государств.

"Когда они что-то подтверждают, например, обмен - я в это не верю. Они подтверждают какой-то гражданский обмен, а потом что-то сорвалось. Один раз, второй, третий. Это говорит о том, что ответственность имеет у них один человек. И поэтому только прямые переговоры и прямые договоренности о чем-то будут выполняться. Вот это моя вера и окончательное понимание всего этого процесса", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, президент рассказал, что правоохранители обнаружили массовое захоронение около девяти сотен гражданских лиц на территории Киевской области, находившейся под российской оккупацией.

Когда состоится встреча Зеленского и Путина

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление турецкой стороны о скорой встрече президента Украины Владимира Зеленского и представителя РФ Владимира Путина. Он считает, что такие переговоры сегодня не ко времени.

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