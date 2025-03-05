Разрушены десятки жилых домов, в части города нет света.

Российская армия вечером 4 марта нанесла массированный удар по Одессе и пригороду, в результате атаки погиб мужчина, еще один человек - в больнице. В городе масштабные разрушения.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, вечером 4 марта Вооруженные силы РФ атаковали Одессу и область Одесской области беспилотниками, предварительно, типа "Shahed-136". Количество этих БПЛА пока устанавливается. Под ударами были объекты энергетической, припортовой и гражданской инфраструктуры.

"В результате атаки погиб 73-летний мужчина, еще один местный житель получил ранения средней тяжести. Повреждены и разрушены по меньшей мере 20 частных домов в пригороде Одессы, хозяйственные помещения, бизнес-центр, почтовое отделение, медицинская лаборатория, торговые объекты и автомобили горожан", - говорится в сообщении.

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Кроме того, 4 марта около 21:30 враг нанес ракетный удар по территории неработающей базы отдыха в курортном поселке Белгород-Днестровского района. Разрушено трехэтажное здание базы, выбиты окна в домах, расположенных рядом. Осмотр места происшествия продолжается, полный перечень разрушений и повреждений сейчас устанавливается.

По данным пресс-службы, начато расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Атака России по Одессе - что известно

В региональном главке ГСЧС сообщили, что из-за российской атаки произошли масштабные разрушения, вспыхнули пожары в частных домах, пострадала гражданская и критическая инфраструктура. Последствия террора ликвидировали более 60 спасателей. Пресс-служба ГСЧС обнародовала фото и видео, на которых можно увидеть ужасные разрушения и пожары.

В пресс-службе мэрии Одессы уточнили, что сейчас жителям в пострадавших районах города удалось возобновить поставки воды и тепла.

Как заявили в ДТЭК Одесские электросети, из-за удара снова пострадал энергообъект.

"За последние две недели это уже четвертый энергетический объект, дающий свет Одесской области.

Как только энергетики получат разрешение от спасателей, начнут аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 4 марта российская армия массированно атаковала Одессу и Одесскую область ударными БПЛА. Стало известно, что из Черного моря на Одессу идут 17 ударных дронов. Через несколько минут было уточнено, что "мопеды" совершили странный маневр - развернулись и направились в обратном направлении. Однако вскоре они вернулись и вскоре появилась еще одна группа дронов. Из-за массированных атак вспыхнули жилые дома, погиб пожилой мужчина в селе Лиманка. В части областного центра исчез свет, вода и тепло.

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