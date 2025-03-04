В сети сообщают о пожарах.

Вечером 4 марта российская армия снова массированно атаковала Одессу и Одесскую область ударными БПЛА. Уже известно о пожарах и пострадавшем человеке.

Как передает корреспондент УНИАН, вечером в Одесской области объявили воздушную тревогу. Мониторинговые каналы сообщали, что с Черного моря на Одессу идут 17 ударных дронов. Через несколько минут было уточнено, что "шахеды" совершили странный маневр - развернулись и направились в обратном направлении. Однако уже вскоре они вернулись.

Начальник Одесской областной военной администрации Олен Кипер попросил жителей Одессы и Одесского района находиться в укрытиях. Мониторинговые каналы сообщили, что со стороны Черного моря около двух десятков БПЛА движутся "толпой" в сторону областного центра, городов Черноморск, Южное и др. Впоследствии стало известно, что на Одессу и пригород с моря направляется новая партия дронов.

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В разных районах города слышали мощные взрывы, аналогичные сообщения в сетях сделали жители Черноморска. Также люди говорят, что в Одессе и пригороде возникли несколько пожаров. По предварительным данным, есть пострадавшие, в частности у мужчины - осколочные ранения.

Люди пишут, что горят жилые дома и слышны сирены "скорых", а в части города пропал свет. Мэр Одессы Геннадий Труханов впоследствии подтвердил информацию о проблемах из-за российской атаки:

"Враг снова нанес удар по критической инфраструктуре. Часть Одессы снова остались без света, воды и тепла. Работают все соответствующие службы".

По данным Кипера, обломками сбитых дронов повреждены частные дома в пригороде Одессы, есть возгорания. Сейчас пожары ликвидируют подразделения ГСЧС. Информация о пострадавших в результате дроновой атаки уточняется.

Также оккупанты атаковали Белгород-Днестровский район Одесской области баллистикой. Ракета попала в пустой санаторий, здание почти полностью разрушено.

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