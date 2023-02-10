Ракету поразили на юге страны.

Украинские воины во время сегодняшней воздушной атаки России приземлили крылатую ракету с помощью переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), по своим характеристикам предназначенных для поражений вертолетов и самолетов.

Видео боевой работы воинов мобильной огневой группы радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого опубликовала пресс-служба Воздушных сил ВСУ. Ракету поразили на юге страны.

"Продолжаем выполнять боевые задачи и уничтожаем врага в украинском небе", - говорится в сообщении.

В результате попадания в небе на месте ракеты появилось облако густого дыма. Обломки упали в поле.

Ракетный удар России 10 февраля - что известно

Как сообщил премьер-министр Украины, во время утренней атаки 10 февраля Россия выпустила по Украине более полусотни крылатых ракет, большинство из которых сбили силы противовоздушной обороны.

По его информации, есть повреждения высоковольтной инфраструктуры и генерации в западных, центральных и восточных областях, из-за чего могут наблюдаться перебои с электроснабжением.

Известно, что россияне попали в объекты тепловой и гидрогенерации и трансформаторы в шести областях.

Всего украинские защитники уничтожили 61 крылатую ракету и пять дронов-камикадзе.

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