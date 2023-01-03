31 декабря Россия нанесла новых массированных ударов по Украине, но украинская ПВО сработала блестяще.

Массированные удары по энергосистеме Украины, скорее всего, не приведет к желаемому Кремлем информационному эффекту среди российского провоенного общества.

Как пишет Институт изучения войны, у рашистских блогеров по этому поводу все больше недовольства – они требуют ударов по военной инфраструктуре.

По данным российских пропагандистов, 31 декабря РФ якобы нанесла удар крылатыми ракетами по военному объекту в Хмельницкой области, но в России это раскритиковали как слишком запоздалую операцию, так как украинских военных наверняка на базе не было в канун Нового года.

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Это все происходило на фоне блестящей работы украинской ПВО в новогоднюю ночь.

Массированный удар по Украине 31 декабря - что известно

Как сообщал УНИАН, 31 декабря российская армия нанесла несколько волн ракетных ударов по разным городам Украины. Российские ракеты попали в гражданские объекты в Киеве, Хмельницком, Николаеве и Запорожье.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что Силы обороны Украины сегодня сбили 12 из более 20 крылатых российских ракет. Российская армия запускала ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования.

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что 31 декабря около 13.00 враг атаковал Украину из самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95МС из акватории Каспийского моря и оперативно-тактических комплексов наземного базирования "Искандер-М".

В Киевской области во время ракетной атаки Российской Федерации сбит вражеский летательный беспилотный аппарат "Орлан-10". Российские захватчики пытались осуществлять воздушную разведку и выявить позиции украинской ПВО.

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