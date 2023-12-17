"Россияне постоянно пытаются повысить градус", отметил Иван Киричевский.

Усиливая атаки дронами Shahed, россияне решили делать акцент не на каком-то отдельном сегменте (энергетика, транспорт), у них намерение бить по всему одновременно, куда достанут, в том числе по военным объектам. Такое мнение высказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"Когда россияне прописывают себе цели ударов по Украине, они ставят общую - в целом уменьшить нашу способность обороняться. Не просто, чтобы мы посидели без света или других благ цивилизации, а чтобы мы в принципе не могли защищаться. Для них Shahed - это именно такой инструмент", - сказал он.

По его словам, РФ использовала все экстремальные возможности, в частности для атак по Киеву:

"Факт в том, что россияне постоянно пытаются повысить градус и продавить противоракетный щит над Киевом. Им, к счастью, это не удается".

РФ атакует Украину дронами Shahed

Напомним, только за эту неделю в Украине уничтожили более 100 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136, сообщал президент Украины Владимир Зеленский.

"Уничтожение каждого (дрона - УНИАН) - это спасенные жизни людей и объекты инфраструктуры", - отметил он. поблагодарив всех воинов мобильных огневых групп, летчиков и инженеров Воздушных сил.

"Готовим и дальнейшее усиление ПВО - об этом уже договорились. И почти на каждой моей встрече с лидерами, почти во всех переговорах звучит эта тема - тема ПВО. Будет больше систем, больше защиты неба", - добавил президент.

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