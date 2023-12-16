По словам президента, только за эту неделю в Украине уничтожили 104 из 112 вражеских дронов-камикадзе типа Shahed-131/136.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новых договоренностях с партнерами по усилению системы противовоздушной обороны (ПВО).

Как заявил он в вечернем видеообращении, только за эту неделю уничтожено 104 из 112 вражеских дронов-камикадзе типа Shahed-131/136.

Президент напомнил, что за минувшую ночь украинские бойцы сбили 30 "шахедов":

"Мощный результат. И уничтожение каждого (дрона - УНИАН) - это спасенные жизни людей и объекты инфраструктуры", - отметил он. поблагодарив всех воинов мобильных огневых групп, летчиков и инженеров Воздушных сил.

Зеленский добавил, что были на этой неделе и сбития ракет, в частности, баллистических. По его словам, предоставленные партнерами системы Patriot, NASAMS и гаубицы Gepard работают на отлично.

"Готовим и дальнейшее усиление ПВО - об этом уже договорились. И почти на каждой моей встрече с лидерами, почти во всех переговорах звучит эта тема - тема ПВО. Будет больше систем, больше защиты неба", - подчеркнул президент Украины.

Атака России 16 декабря

Как сообщал УНИАН, российские войска 16 декабря атаковали Украину, запустив дроны-камикадзе с трех направлений.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Россия фактически каждую ночь наносит удары дронами. При этом он указал, что площадки запуска российских дронов неважны, потому что оккупанты могут использовать мобильные - выпускают фактически из фуры, из машины. При этом добавил, что это контейнер, он может быть размещен, где угодно.

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