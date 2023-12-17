Сообщается, что базовый планер стоит около 15 тысяч долларов.

Новый украинский штурмовой беспилотник AQ 400 Scythe ("Коса") - ответ Украины на российские Shahed-131/136.

Как пишет Forbes, новый тип ударных БПЛА дальнего радиуса действия из Украины начинает наносить удары по россиянам.

AQ 400 Scythe - что известно о производстве

Дроны для Украины производит Terminal Autonomy. На данный момент - 50 штук в месяц, но уже ко второму кварталу 2024-го планируется выпуск 500 штук в месяц.

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"Наша цель - производить 1000 единиц продукции ежемесячно. Но масштабироваться всего за один квартал нереально", - рассказал соучредитель Франсиско Серра-Мартинс.

Корпус беспилотника сделан из фрезерованных листов фанеры, собранных на мебельных фабриках, что, по словам создателей, выгоднее для массового производства, чем 3D-печать или использование таких материалов, как стекловолокно. Дрон спроектирован таким образом, чтобы его можно было производить без привлечения квалифицированной рабочей силы, что позволит легко наращивать объемы без длительного технического обучения.

Базовый планер Scythe стоит около 15 тысяч долларов; с учетом рекомендаций и других дополнений эта сумма возрастает примерно до 30 тысяч долларов (цена Shahed-136 указана в размере 20–50 тысяч долларов).

AQ 400 Scythe - характеристики

Запас хода Scythe - около 750-900 км, в зависимости от варианта двигателя. Этого достаточно, чтобы в пределах досягаемости оказалась огромная территория России, а также весь оккупированный Крым.

Крейсерская скорость дрона - около 140 км/ч, а максимальная конечная - 200 км/ч. Scythe несет 42-кг боеголовку, как у "шахедов".

По словам основателя компании, стандартным боезарядом является украинская термобарическая боеголовка массового производства или пара 122-мм артснарядов, которые разбрасывают шрапнель по большой площади.

Ранее УНИАН писал, что ВСУ получили новые ударные дроны-камикадзе AQ 400 Scythe.

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